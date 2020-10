Lors d'une partie au sein de la salle d'escape game Arkanes où les joueurs peuvent éliminer Emmanuel Macron. — Arkanes Facebook

Le jeu existe depuis un an. Mais un article paru en fin de semaine évoquant l’escape game Arkanes, installé à Toulouse, a soulevé une petite tempête au cours du week-end sur le droit à la satire. Il faut dire que le scénario choisi par la salle de jeu grandeur nature peut « choquer », de l’avis même de son organisatrice.

🗳 À #Toulouse, #Arkanes propose un scénario politico-satirique. "Des anarchistes ont kidnappé le président de la République. Votre mission : le retrouver. La suite, c’est vous qui déciderez. Le libérer, le traduire en justice ou quelque chose de plus direct ?" 😅 pic.twitter.com/kPe3Miv9cg — EscapeGame•fr (@EscapeGameFR) October 5, 2020

Les joueurs d’un jour sont confrontés à un kidnapping présidentiel et lors de leur arrivée dans la dernière salle, ils ont la possibilité de rendre sa liberté à une effigie d’Emmanuel Macron, le juger et mettre en prison, ou de manière plus radicale, de l’éliminer.

Présenté vendredi par La Dépêche du Midi, le jeu a suscité de nombreuses réactions, en particulier sur les réseaux sociaux.

Il faut stopper cette entreprise, voire deposer plainte contre cette femme. C'est une incitation que crée cette ancienne GJ @GDarmanin



franceinfo: Un escape game à Toulouse propose de "tuer" Emmanuel Macron dans l'un de ses scénarios.https://t.co/hSwEKvJWzq#incitation #crime — MrBBsavior (@MrBBsavior) October 11, 2020

Un escape game à Toulouse propose de "tuer" Emmanuel Macron dans l'un de ses scénarios , les détails : https://t.co/Zkf6rTXV1L — infanta carla (@carlainfanta) October 11, 2020

« Ce n’est qu’un jeu »

Pour expliquer ce scénario de kidnapping présidentiel, et justifier le choix qui est fait, la gérante rappelle qu’il s’agit d’une fiction et qu’il n’y « a pas d’incitation au crime ». « En aucun cas on cherche à atteindre réellement mais plutôt symboliquement au Président de la République », indique-t-elle au quotidien, invoquant le droit à la satire.

Cette ancienne «gilet jaune» explique que son rôle est de questionner. Sur le site Internet, elle précise « proposer plusieurs fins différentes, pas une seule ». « Devinez ce que la majorité des gens choisit ? Est-ce qu’Arkanes est responsable de la débâcle présidentielle ? Du fait que les gens n’aient plus confiance dans le système judiciaire à juger des hommes politiques correctement et marre du sentiment d’impunité des politiques ? Non madame, non monsieur » et de rappeler qu’il ne s’agit que d’un jeu.