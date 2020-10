ÇA SENT LE SAPIN A Toulouse, la majorité municipale dépose un vœu pour défendre le sapin de Noël naturel (et les traditions), à l’opposé des prises de position du maire écologiste de Bordeaux

Le sapin de Noël XXL, composé de 400 petits sapins, a été installé pour la première fois à Toulouse l'an dernier sur les ramblas. — Mairie Toulouse

Ce jeudi, la majorité municipale de Toulouse propose un vœu pour soutenir le sapin de Noël et plus largement ses traditions.

Une prise de position en écho à celle du maire écologiste de Bordeaux qui a décidé de supprimer le traditionnel sapin de la place Pey-Berland.

Un vœu politique destiné à pousser les écologistes toulousains à se positionner sur cette question… Ce qu’ils ne comptent pas faire, évoquant « un non-sujet ».

L’année dernière, l’arrivée sur les nouvelles ramblas d'un sapin XXL n’avait pas manqué de créer la polémique à Toulouse, bien avant que cela devienne un sujet du côté de Bordeaux. A quelques jours des festivités, un arbre géant était sorti de terre, du côté des nouvelles ramblas. Un conifère, haut de 20 mètres, composé en réalité de 385 petits sapins de 1,80 m posés sur une structure inédite en métal.

A l’époque, alors que la campagne des municipales battait son plein, les critiques des écologistes et opposants avaient été qualifiées de stériles par le Capitole. Mais ce jeudi, c’est bien la majorité municipale qui a décidé de remettre le sujet devant la cheminée en présentant au vote un vœu « soutenant l’installation de sapins de Noêl naturels à Toulouse » lors du conseil municipal.

Positionnement politique

Dans cette proposition de texte, le groupe de Jean-Luc Moudenc, le maire LR, propose de se positionner contre « la remise en cause de traditions populaires ou sportives par des considérations environnementales caricaturales est préjudiciable à la défense de notre environnement ».

Déjà, lors de sa rentrée politique, il avait décroché une pique à Pierre Hurmic et ses amis écologistes. Lorsque le maire de Bordeaux a décidé de supprimer le sapin de Noël de la place Pey-Berland, pour le maire LR de la Ville rose cela a montré aux « Toulousains l’image de ce à quoi ils ont échappé »,

Mon beau sapin, roi des allées !



Ce 🎄 hybride est composé de 400 vrais sapins. Pourquoi ? Pour éviter d'enlever un sapin de 80 ans dans les Vosges pour le transporter à #Toulouse. Une culture responsable qui préserve nos réserves naturelles ... et la magie de #Noël ! pic.twitter.com/sX8cOXjno4 — Jonnhy Dunal (@dunaljonnhy) December 20, 2019

« En écho à la déclaration du maire de Bordeaux, nous demandons à Archipel de se positionner. Nous, nous voulons trouver un équilibre entre les traditions populaires et festives et une écologie positive et pragmatique, si on veut s’attaquer au sapin, c’est qu’on veut changer notre société. Noël est une fête nationale qui dépasse le cadre de la communauté catholique », argumente Pierre Esplugas-Labatut au nom de la majorité municipale.

Ce dernier rappelle au passage que ces sapins ont l’avantage d’absorber le gaz carbonique et font vivre la filière sylvicole « qui emploie 440.000 personnes en France ».

C’est sur, à Toulouse nous aurons nos 500 sapins, amenés par des gros camions qui vont polluer les poumons de nos enfants. Ouf !

Puis c’est mieux de mettre x milliers d’€ dans une société qui importe plutôt que des personnes locales pour un spectacle vivant ! — Thomas J (@thomas_jam31) September 15, 2020

Autant d’arguments qui ne font toujours pas mouche du côté des élus écologistes. Mais cette année, pas de volée de bois vert sur le sapin. « C’est un non sujet, on ne participera pas au vote, on a compris la manipulation, on ne va pas tomber dans le piège. Par contre, le maire avait indiqué qu’il allait porter la question de l’écologie, reprendre certaines de nos propositions. Or, il n’y a lors de ce conseil municipal aucune délibération sur ce thème à part ce vœu sur le sapin. L’écologie ne se réduit pas à de la politique politicienne », répond Antoine Maurice, le président EELV du groupe d'opposition Archipel citoyen.