Les dégâts causés par la tempête Alex sont considérables dans les Alpes-Maritimes — Nicolas Tucat/AFP

Vous n'avez d'yeux que pour Hugo Gaston, qui bataille actuellement avec Thiem à Roland-Garros? Voici un résumé en cinq points de ce que vous avez raté ces dernières 48 heures…

1. Un bilan catastrophique pour la tempête Alex

Ce dimanche, les secouristes sont toujours à la recherche de huit personnes portées officiellement disparues et de treize autres qui n’ont pas donné de nouvelles dans l’arrière-pays niçois. Dans l'après-midi, les Italiens ont annoncé la découverte du corps d’un berger porté disparu en France. Plus tard, un homme a été retrouvé mort dans sa voiture à Saint-Martin de Vésubie. La tempête Alex et les inondations tragiques qui ont suivi son passage ont laissé un paysage dévasté des deux côtés de la frontière italo-française. Des centaines de pompiers​ sont à l’œuvre pour rétablir un lien avec les villages isolés et secourir les populations touchées par la montée des eaux.

L’info en plus : Conséquence inattendue de la catastrophe, un parc animalier a été ravagé, laissant s’échapper les loups qui y résidaient. Plus de détails ici.

2. Le non à l’indépendance l’emporte en Nouvelle-Calédonie

53,26 % des électeurs de Nouvelle-Calédonie ont dit non ce week-end. Ils étaient invités à répondre à la question : « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Un précédent référendum sur le même sujet en 2018 avait donné lieu à une plus grosse victoire du non. Un troisième scrutin portant sur la question devrait être organisé prochainement, conformément à l’accord de Nouméa.

L’info en plus : pour tout comprendre à ce qui se joue à travers ce référendum, voici les explications de Sarah Mohamed-Gaillard, maîtresse de conférences à l’Inalco.

3. Le malade Trump rassure

L’état de santé de Donald Trump, contaminé par le Covid-19 et hospitalisé depuis vendredi, continue de « s’améliorer » et il pourrait sortir de l’hôpital dès demain, ont indiqué ses médecins. Le niveau d’oxygène du président américain a baissé à deux reprises depuis l’apparition des symptômes, mais il va mieux et n’a plus de fièvre, a déclaré le médecin de la Maison Blanche Sean Conley depuis l’hôpital militaire de Walter Reed. Donald Trump, positif au Covid-19 et a lui-même dit samedi soir qu’il allait « beaucoup mieux » et serait « bientôt de retour » dans la campagne électorale. Il a malgré tout admis que les tout prochains jours représentaient « le vrai test » pour lui.

L’info en plus : Le président américain aurait été contaminé lors d’une cérémonie au Rose Garden. Comment ce célèbre jardin de la Maison-Blanche est-il devenu l’un des clusters les plus médiatisés au monde ?

4. Mort d’un génie de la mode

Le plus célèbre des créateurs de mode japonais, Kenzo Takada, plus connu sous son seul prénom, est mort dimanche des suites du Covid-19 à l’âge de 81 ans. Il était le premier styliste japonais à s’être imposé à Paris, où il a fait toute sa carrière. Le créateur, qui avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH et s’était retiré de la mode six ans plus tard, est connu pour ses imprimés graphiques et floraux. Il avait lancé en début d’année une ligne de design.

5. Le mercato de Ligue 1 s’agite

La fin du mercato de foot, cette année, c’est demain. Et à quelques heures de la fin de cette période de transferts, les clubs rivalisent d’annonce. La palme revient à Rennes qui aurait cassé sa tirelire pour s’offrir la pépite belge Doku. A Paris, c’est l’arrivée supposée (en prêt) de Danilo et de Moïse Kean qui agitent les fans. Les derniers mouvements du mercato sont à suivre en direct sur notre site...

L’info en plus : L’affiche de cette 6e journée de Ligue 1 est à suivre chez nous ce soir en live. Un duel d’Olympique qui ne suscite pas un enthousiasme débordant. On vous explique pourquoi...

Voilà c’est tout pour aujourd’hui. On vous laisse suivre en direct avec nous la fin du match d'Hugo Gaston...​