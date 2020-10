La terrasse vide s'un restaurant toulousain. — F. Scheiber - Sipa

Les Toulousains sont prévenus. Depuis jeudi soir, ils savent que si les indicateurs de circulation du coronavirus ne s’améliorent pas, ils feront l’objet de restrictions supplémentaires en fin de semaine.

Les nouveaux chiffres dévoilés samedi par la préfecture sont légèrement en baisse : le taux d’incidence du Covid-19 est désormais 317 cas pour 100.000 habitants dans la Ville rose (contre 330 il y a une semaine) et le taux de positivité des tests y atteint les 13,94 % contre 10,12 % dans le reste du département.

Une première fermeture administrative

Pour éviter un basculement en « zone écarlate », Etienne Guyot, le préfet, continue de faire de la pédagogie. Il rappelle « l’importance de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, en particulier dans les bars et restaurants où toutes les personnes doivent avoir une place assise, avec un nombre de convives par table limité à 10 maximum et la distance d’un mètre minimum entre les tables ».

Mais les autorités manient aussi le bâton. La semaine dernière, 455 établissements ont été contrôlés par les forces de l’ordre. Dix mises en demeure ont été signifiées, et un lieu, dont le préfet ne dévoile pas le nom, a écopé d’une fermeture administrative de 10 jours.

« Ces contrôles vont se poursuivre afin de garantir aux citoyens les mesures de protection nécessaires », prévient Etienne Guyot. La course contre la montre est lancée.