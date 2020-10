Vue de la Garonne et du Pont-Neuf depuis le pont Saint-Michel à Toulouse. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Au cours de la dernière année, les prix des appartements dans l’ancien ont augmenté de 8,4 % à Toulouse pour atteindre le prix médian de 2.900 euros le m2.

Si les ventes ont connu un rush après le déconfinement, avec la crise sanitaire et le durcissement d’accès au crédit, les notaires s’attendent à une accalmie.

Après le déconfinement, ils s’attendaient à une pause dans les transactions immobilières à Toulouse. Mais c’est tout le contraire qu’ont vécu les notaires de l’agglomération. Les ventes d’appartements anciens ont enregistré une hausse de 5,8 % entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et dans leur sillage la hausse des prix (+5,6 %).

Dans le département, le prix médian est désormais de 2.570 euros du m2 et de 2.900 à Toulouse (+8,4 %), avec de grosses disparités selon les quartiers.

Barre des 5.000 euros du m2 franchie

« Nous avons vécu un rush après mai. Mais ce n’est pas qu’un phénomène de rattrapage, le confinement a provoqué une réflexion sur le changement d’habitat, les gens veulent avoir un extérieur, que ce soit une terrasse ou un jardin et certaines personnes sont désormais en télétravail deux jours par semaine et se disent qu’ils peuvent faire l’effort de faire la route et puis il y a une notion de valeur refuge », explique Philippe Pailhès, président de la chambre des notaires qui présentait cette semaine son bilan annuel.

Cette envolée des prix dans l’ancien s’est ressentie dans certains quartiers de centre-ville où trois d’entre eux ont franchi cette année la barre des 5.000 euros du m2, ce qui n’était jamais arrivé. Difficile donc pour les petites bourses d’essayer de trouver un appartement du côté de Saint-Georges (5.130 euros/+14,5%), Saint-Etienne (5.110 euros/+5,8%) ou Capitole (5.020 euros/+13,2%).

Les prix mdéians de l'immobilier à Toulouse par quartier en juin 2020. - Notaires de France / BDD Perval

«Nous n’avions pas connu une telle inflation des prix depuis plus de quinze ans. Vingt quartiers ont connu des hausses à deux chiffres, des prix qui ne sont pas en adéquations avec le marché. Ce que nous remarquons aussi c’est que l’écart se creuse avec les beaux quartiers et les quartiers populaires », poursuit Philippe Pailhes.

Une hausse des prix qui s’est aussi retrouvée sur le marché de la maison. A Balma, où il faut débourser en moyenne 463.500 euros (+13,4 %) pour avoir un toit sur la tête. A Toulouse, le prix médian est désormais de 369.500 euros (+8,8 %), mais les biens à la vente sont rares. « Ce que l’on imaginait encore accessible, des maisons autour de 250.000 euros dans la première couronne de Toulouse, n’existe plus ou cela nécessite d’investir plus. Ceux qui ont une vraie réflexion pour quitter leur appartement toulousain se projettent plus dans la 2e et 3e couronne », explique Frédéric Giral, délégué de l’institut notarial de droit immobilier.

#ChiffresImmo31 Prix au M2 médian des maisons anciennes en Haute-Garonne : +4,7% pic.twitter.com/tBScNAEAXl — Notaires - Cour d'Appel de Toulouse (@Notaires_Tlse) September 29, 2020

Un retour en arrière puisque l’exode urbain était une réalité il y a une quinzaine d’années, avant une tendance au retour en ville.

Des prêts non consentis

Mais ceux qui rêvent à un nid douillet avec jardins sont aussi parfois confrontés à de nouveaux freins. Si les taux d’intérêt restent à niveau intéressant, les niveaux de garantie demandés par les banques sont de plus en plus élevés. Et il n’est pas rare de voir des ventes capoter à cause de prêts non consentis.

Et l’arrivée de la crise, notamment dans le secteur de l’aéronautique, pourrait encore accroître le durcissement des accès au financement. « L’évolution des prix fait que les jeunes commencent aussi à avoir des difficultés à entrer sur le marché. A Toulouse, à la sortie du confinement, avec cette frénésie on a aussi eu l’impression que les gens étaient dans le déni. On va certainement être confronté à un ralentissement des ventes et des hausses de prix, nous allons être contaminés par le caractère anxiogène de la situation », estime Philippe Pailhes.