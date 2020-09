Vue d'artiste des rames de la 3e ligne de métro de Toulouse sur un viaduc. — Tisséo Collectivités

Elle était annoncée d'abord pour 2024, puis pour 2025 entre Labège et le pôle aéronautique. Mais les Toulousains devront sans doute patienter davantage pour emprunter leur troisième ligne de métro . Jean-Luc Moudenc a évoqué ce mardi, sans donner de nouvelle échéance, un « décalage » de cette réalisation phare dans la Ville rose, mise à mal par la crise sanitaire née du Covid-19.

« A partir d’un certain moment, nous aurons la capacité, qu’aujourd’hui je n’ai pas, d’indiquer le décalage attendu par tout le monde sur la mise en service, a affirmé le maire LR et président de Toulouse Métropole, en marge de l’inauguration du Meett, le nouveau Palais des expos. Et on va procéder ainsi sur beaucoup d’autres projets. » La fameuse Tour Occitanie, près de Matabiau, en fait partie.

Débuts des travaux fin 2022 ?

Pour en revenir à la troisième ligne de métro, l’élu a décliné tout un calendrier jusqu’au démarrage des premiers travaux, espérés à la fin 2022. Mais la date de la livraison reste donc un gros point d’interrogation.

Interrogé mi-juin par 20 Minutes, avant le deuxième tour des municipales, sur cette échéance de 2025, le futur vainqueur de l’écologiste Antoine Maurice avait déjà averti : « Aujourd’hui, tout élu, à Toulouse ou ailleurs, qui formulerait des affirmations péremptoires sur les projets de transport serait à mon avis imprudent. »