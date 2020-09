Quatre pompiers de Haute-Garonne ont été formés au pilotage du drone longue distance. — SDIS Haute-Garonne

Déjà dotés de trois drones à faible autonomie, les pompiers de Haute-Garonne sont désormais équipés d’un drone longue distance.

Ce nouveau drone permet une cartographie précise et en temps réel des zones sinistrées pour gagner en réactivité et en précision dans les interventions au sol.

Quatre pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) sont déjà formés à ce nouvel outil.

Etre plus réactifs et plus précis dans les missions de reconnaissance et les interventions au sol. C’est l’objectif du nouveau drone à aile volante, capable de voler sur de grandes distances, dont viennent de se doter les pompiers de Haute-Garonne. Quatre télépilotes ont été formés la semaine dernière au maniement de ce nouvel engin fabriqué par la société toulousaine Delair, implantée à Labège.

Cet outil complémentaire qui va permettre aux pompiers de cartographier en temps réel une zone d’incendie ou d’inondations afin de mieux cibler les opérations au sol. C’est la société toulousaine Delair, fabricant de drone à Labège, qui s’est chargée de cette formation.

Pour les incendies mais aussi les inondations

« C’est très intéressant pour des interventions sur des feux en montage où l’on ne peut pas accéder facilement au départ de l’incendie, le drone cartographie en temps réel la zone sinistrée et après analyse au sol, cela permet de communiquer aux élus et aux secours un état des lieux précis, souligne le capitaine Olivier Ricard, adjoint chef du Codis de Haute-Garonne, qui a participé à cette formation. Pour les inondations, c’est aussi utile pour déterminer les rues sous l’eau ou voir si des personnes sont en attente de secours sur les toits ».

Les pompiers de Haute-Garonne étaient déjà dotés de trois drones mais aux capacités de vol limitées à trente minutes. Avec ce nouveau drone longue distance, l’autonomie grimpe à 45 minutes, assez pour cartographier une centaine d’hectares. Après avoir configuré son plan de vol, le télépilote fait décoller l’engin en le lançant à la main. Le drone suit alors l’itinéraire programmé pour ensuite se poser comme un oiseau à la fin de sa mission.

Précision de 1 à 2 cm au sol

Pour Bastien Mancini, le directeur général de Delair, « ce drone permet un vol avec une précision de résolution au sol de 1 à 2 cm. C’est un nouveau marché qui se développe avec la Sécurité civile. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont d’ailleurs déjà acquis un drone longue distance ».

Si le drone ne remplace pas le travail des pompiers, il permet une prise de décision plus rapide et évite l’envol d’un hélicoptère, beaucoup plus coûteux. A terme, huit pilotes au total seront formés à ce type de drone au Codis de Haute-Garonne.