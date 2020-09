EPIDEMIE Trois résidents d’une maison de retraite de Séverac-d’Aveyron sont décédés après avoir été contaminés par le Covid-19. La plupart des pensionnaires et des personnels sont touchés

Presque tous les pensionnaires et les membres du personnes de l'Ehpad de Séverac-d'Aveyron ont été touchés par le Covid-19. Illustration. — Raphaël Bloch / Sipa

Depuis plusieurs jours, un Ehpad de Séverac-d’Aveyron, à 50 km à l’est de Rodez, cristallise les inquiétudes. Vendredi soir, trois résidents sont décédés, alors que 70 des 73 résidents ont été touchés par le Covid-19, ainsi que la grande majorité de l’équipe médicale, indique Centre Presse Aveyron.

Dimanche dernier, cette maison de retraite avait annoncé que 43 pensionnaires et 11 salariés avaient été contaminés par le coronavirus. Pour le président du conseil de l’Ordre des médecins aveyronnais, interrogé par le quotidien, « c’est le plus gros point chaud du département, et peut-être même de France ». Alain Vieillescazes sonne l’alarme, d’autant que les trois médecins de villes de la commune sont malades.

Sur fond de désertification médicale, il questionne la durée de réaction de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie et craint que « 30 ou 40 patients nécessitent une hospitalisation », ce qui nécessiterait un transfert vers Rodez ou Millau.