Des enfants portant un masque et retournant à l'école en pleine période de crise sanitaire due au Covid-19. (Illustration) — Andrew H Walker/Shutterstock/SIPA

Dimanche, Thomas Maréchal, délégué des parents d’élèves de l'école élémentaire Marie-Curie de Toulouse, a reçu un coup de fil de l’inspecteur de l’Education nationale l’informant qu’un cas positif de Covid-19 avait été diagnostiqué parmi les neuf élèves.

Contrairement à d’autres établissements de Toulouse où seule la classe de l’enfant concerné a fermé ses portes, dans cette école ce sont neuf classes qui n’ont pas rouvert lundi, soit 217 élèves confinés en quatorzaine.

« On ne comprend pas comment on peut considérer que 217 élèves sont des cas contacts. On devait nous fournir une liste de ceux concernés, nous sommes jeudi et nous n’avons toujours rien », déplore ce père de famille qui a protesté lors d’un mini-rassemblement devant l’établissement.

Manque d’information

Tous demandent à l'Agence régionale de santé Occitanie de réévaluer la situation et d’être mieux informés. « Cela nous semble démesuré, excessif de fermer neuf classes du CE2 au CM2 après la découverte d’un seul cas », a indiqué Jérôme Horst, un autre représentant de la FCPE.

En attendant, pour faire face, certains parents se sont organisés pour garder de manière groupée les enfants, ne sachant la conduite à tenir. Quid de leurs frères et sœurs scolarisés en maternelle et dans le secondaire ? Des activités périscolaires ?

« On ne veut pas réouvrir à tout prix, mais nous voulons savoir ce que nous devons faire. Et puis pour les enfants c’est un nouveau traumatisme, ils venaient à peine de rentrer », poursuit Thomas Maréchal.