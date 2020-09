L'esplanade qui mènera à la piscine Nakache. — Toulouse Métropole

Les pelles mécaniques sont entrées en action pour détruire le Parc des Expos de Toulouse.

Halle pour les sports urbains, immenses esplanades arborées, passerelles piétonnes au-dessus de la Garonne, l’île du Ramier, nouvelle version, sera verte et dédiée aux loisirs.

Le grand chantier qui commence est aussi une vaste entreprise de recyclage.

Dans un nuage de poussière et un énorme bruit de froissement de tôle, le hall n° 6 de ce que l’on appelle encore le Parc des Expos de Toulouse, même s’il est à la retraite, a été éventré ce mardi. Pour le premier trou dans la carcasse, le maire, Jean-Luc Moudenc (LR), maniait symboliquement la pince géante, tout heureux de donner le coup d’envoi à « la renaturation » de l'île du Ramier après « 70 ans de bétonisation ». Avec la disparition de la plupart des halls où des générations de Toulousains ont fait la foire, une dizaine d’hectares d’espaces verts va être libérée en plein cœur de la Ville rose. Voici ce qu’il faut savoir sur ce vaste chantier.

Ce que vous allez y faire après

Tout le monde y a tourné, agacé, les jours de match au Stadium. Le parking du Parc des expos sera bientôt remplacé par une grande esplanade arborée de 8.000 m2. Par ailleurs, seuls cinq des neuf halls du parc vont être démolis. Le hall n° 3 deviendra une halle pour les sports urbains où l’on pourra pratiquer le skate mais aussi le BMX ou la trottinette. Le hall 7 sera transformé gymnase métropolitain, pour le basket notamment bientôt privé du Petit Palais des Sports. Les lotos du Hall 8 ne sont pas en danger, il restera une salle polyvalente. Quant à la rotonde (le bâtiment rond), elle sera réhabilitée en maison des associations.

Du recyclage à tous les étages

Non le Parc des Expos ne deviendra pas un énorme tas de gravats. Il sera au maximum recyclé. Le bitume qui couvre le sol de certains halls sera concassé et réutilisé sur d’autres chantiers. Les chauffages au gaz iront équiper les boulodromes dans les quartiers pour taper le carreau les soirs d’hiver. Certaines charpentes métalliques serviront de toit aux pergolas où les promeneurs de l’île pourront faire une pause.

L'île du Ramier de Toulouse, dans sa version 2030. - Toulouse Métropole

Un projet scientifique

L’espace nature de 13 hectares qui doit voir le jour au nord de l’île fait l’objet d’un programme scientifique financé à 55 % par la Commission européenne et baptisé « LIFE green Heart ». Des spécialistes et universitaires interviendront sur la meilleure façon d’enrichir le sol avant de replanter et sur les essences de végétaux qu’il faudra choisir pour s’adapter au réchauffement climatique. L’objectif, ambitieux du programme, « est de diminuer la température de 3 °C localement » pour rafraîchir les quartiers alentour.

Quatre nouvelles passerelles

Empalot, Croix de Pierre, Saint-Michel, avenue de Muret, des deux côtés de l’île du Ramier, les habitants des quartiers voisins seront connectés au site grâce à la construction de quatre « passerelles légères » au-dessus de la Garonne. « Elles ne seront praticables qu’à pied ou à vélo », précise le maire. Et dans le poumon vert, la place de la voiture sera réduite à la portion congrue.

Toulouse: Premiers coups de pelle pour la déconstruction du Parc des Expos sur l’Ile du Ramier. Le maire @jlmoudenc manie la pince pic.twitter.com/lgEGbFhDv2 — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) September 8, 2020

Une décennie de travaux

Avec les chantiers déjà menés, ce projet de « Central Park » à la toulousaine va coûter 200 millions d’euros. Les quatre passerelles seront opérationnelles en 2023-2024 et le poumon vert en lui-même doit être inauguré en 2025. Mais les derniers équipements seront mis en en service à l’horizon 2030.