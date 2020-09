Une édition précédente de la Grande braderie de Toulouse. Sans masque donc. Archives. — Ville de Toulouse

Toulouse, où le port du masque est obligatoire partout, maintient ses grands rendez-vous de rentrée.

La Grande braderie aura bien lieu à partir de jeudi en centre-ville.

Et le rendez-vous gastronomique Toulouse à Table, avec son banquet géant du samedi, a obtenu le feu vert.

Et si on faisait de bonnes affaires quand même ? Malgré la circulation active du virus et le classement de la Haute-Garonne en zone rouge (avec un taux d’incidence de 46 cas pour 100.000 habitants d’après les dernières données), la vie va reprendre un semblant de cours normal à Toulouse en cette fin de semaine.

Car a Grande braderie* va bien se tenir. Des centaines de commerçants vont casser leurs prix et sortir leurs étals dans la rue. Sauf que cette fois, ils les espaceront davantage et les orneront d’un bidon de gel hydroalcoolique. « C’est en plein air dans une ville où le port du masque est obligatoire dans l’espace public », rappelle Philippe Léon, le président de la Fédération des artisans, commerçant et professionnels de Toulouse, soulagé du maintien de l’événement.

« Nous sommes au mieux de ce que l’on peut faire pour la prévention du virus. Il faut que la vie continue, et la vie économique en particulier sachant ce que nos commerçants ont souffert avec le long et douloureux épisode des "gilets jaunes" », estime Olivier Arsac, l’adjoint au Commerce, qui trouve « important de ne pas céder à la psychose et recroquevillement ».

« Un besoin de proximité »

« Comme tout est compliqué depuis le mois de mars, il reste du stock et le terme de braderie va prendre vraiment tout son sens, ajoute Philippe Léon. Et puis cette fois, c’est presque un acte citoyen de venir ». Les trésoreries ont énormément souffert et ne se reconstituent que lentement depuis le déconfinement. « Les chiffres d’affaires ont baissé de 30 à 50 % au mois de juin, de 10 à 20 % en juillet. Pour août, la fourchette est de -5 à -10 %, ce qui est plutôt encourageant », indique Marc Fridman, président régional du syndicat de l’habillement. Le commerçant de la rue Saint-Rome sent aussi un besoin presque psychologique d’honorer ce rendez-vous commercial. « Les gens un besoin de cette proximité », dit-il. « Ils ont besoin de reprendre possession de leur ville et la braderie est une bonne occasion de le faire », le rejoint Philippe Léon.

Un banquet en quatre services

Et les emplettes se feront dans des effluves gastronomiques. Car Toulouse à Table, l’autre rendez-vous de la rentrée, a lui aussi obtenu le feu vert, y compris pour le cassoulet géant de samedi soir, place du Capitole. « Le dossier présenté répond complètement aux contraintes imposées par le contrôle sanitaire », font savoir les services de Jonnhy Dunal, l’élu en charge des Fêtes et Manifestations.

«Le banquet sera servi en quatre services, réunissant chacun 400 personnes, les tables – de 6 à 8 personnes maximum – seront espacées de deux mètres », précise l’association organisatrice. Et port masque obligatoire évidemment pour les raids de ravitaillement en direction des marmites fumantes.

* De jeudi à samedi de 11h à 20 h