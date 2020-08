EPIDEMIE La région Occitanie et le département de Haute-Garonne ont annoncé qu’ils allaient fournir des masques à tous les élèves des lycées et collèges

Le Premier ministre a répété ce mercredi que les masques ne seraient pas gratuits pour les élèves.

La région et le département ont annoncé que les lycéens et collégiens de leurs territoires auraient tous deux masques gratuits lors de cette rentrée.

Les moins de 11 ans, exemptés de masque dans la rue à Toulouse, le seront aussi à l’école. Pas de distribution pour eux donc.

A Toulouse, tous les élèves ne seront pas logés à la même enseigne concernant la question du masque lors de cette rentrée scolaire placée sous le signe de l’épidémie de coronavirus. Que l’on ait 8 ans ou 16 ans fait une grande différence.

Depuis vendredi dernier, comme les adultes, les enfants de plus de 11 ans ont l'obligation de porter un masque lorsqu’ils se baladent dans les rues de la Ville rose. Et il en sera de même lors de lors retour au collège ou au lycée. C’est en effet une obligation à partir de la 6°.

Mercredi matin, le Premier ministre, Jean Castex, a répété que l’Etat ne prendrait pas en charge l’achat de ces masques, laissant les familles les fournir. Une décision qui a suscité un tollé chez nombre d’élus locaux.

Deux masques gratuits en collège et lycée

En Occitanie, dès la semaine dernière, la présidente du conseil régional a indiqué que la collectivité distribuerait à compter de ce jeudi dans tous les établissements, deux masques à chacun des 230.000 lycéens du territoire.

« Le gouvernement a décidé de faire porter un masque aux collégien.nes et lycéen.nes sans pour autant proposer de mesures compensatoires. Or, j’estime que ce n’est pas aux familles de subir cette charge financière. C’est pourquoi, j’ai décidé que la Région fournirait gratuitement deux masques textiles lavables à l’ensemble des lycéen.nes d’Occitanie, renouvelables tous les mois si nécessaire et en fonction de la situation sanitaire », a expliqué la présidente socialiste de la région.

Comme son homologue du Tarn, le président du département de la Haute-Garonne, a indiqué ce mercredi qu’il allait fournir lui aussi au cours de la semaine prochaine, deux masques textiles lavables 30 fois à l’ensemble des 65.000 élèves des collèges publics et privés du département. « Notre priorité est plus que jamais de protéger la population, face à la menace d’une nouvelle épidémie. Une fois de plus, je regrette que l’Etat ne prenne pas ses responsabilités pour assurer l’égalité de tous les citoyens devant l’urgence sanitaire », a souligné Georges Méric.

Par contre, aucun masque n’est requis pour les plus jeunes, qu’ils soient en primaire ou en maternelle, puisqu’ils n’ont logiquement pas 11 ans. La mairie ne fournira donc pas de masques à ces élèves qui n’ont pas l’obligation d’en porter. Elle approvisionnera en revanche les personnels techniques (atsem, animateurs de Claé), ce qui correspond selon ses calculs à une consommation hebdomadaire de 26.500 masques dans les écoles. Les masques des enseignants sont fournis par l’Education nationale.