La signalétique est installée et, normalement, les habitudes sont prises pour barrer la route au virus. Depuis le 5 août à Toulouse, le port du masque est obligatoire sur les marchés, dans les brocantes et les vide-greniers. C’est également cas de midi à 3 h du matin sur les très fréquentées berges de Garonne : Quai et place Saint-Pierre, de la Daurade, quai Lucien-Lombard et sur la promenade Henri-Martin.

Ce jeudi, la préfecture et la mairie annoncent conjointement que le temps de la pédagogie est révolu. A compter de ce vendredi 14 août, les amendes à 135 euros vont tomber. « Toute personne qui ne respectera pas l’obligation du port du masque dans les lieux définis sera verbalisée, préviennent les autorités. Des agents de la police nationale et de la police municipale sont mobilisés pour suivre la bonne application de la mesure ».

Par ailleurs, la mairie a mis en place quatre «drive» de dépistage gratuit où l’on peut se présenter sans rendez-vous et sans ordonnance.

Dans son dernier bulletin, l’agence régionale de Santé Occitanie indique que 115 cas positifs de Covid-19 sont recensés en moyenne tous les jours en Occitanie. En Haute-Garonne, 22 personnes sont hospitalisées, dont 4 en réanimation.