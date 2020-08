Une personne portant un masque dans la rue (Illustration). — Shutterstock/SIPA

La préfecture de Haute-Garonne a annoncé que le port du masque sera rendu obligatoire dans certaines zones, les plus fréquentées, de la ville de Toulouse à partir de mercredi. L’arrêté préfectoral sera publié ce mardi, et les rues et les places où il sera obligatoire seront bientôt dévoilées.

Dans un communiqué de presse, le préfet de la Haute-Garonne annonce que « des portions de voies publiques de la ville de Toulouse particulièrement fréquentées, définies conjointement avec le maire » seront soumises à l’obligation du port d’un masque. Il précise que cette mesure s’appliquera « sur certaines plages horaires ». Comme pour Lille, une carte avec les zones concernées sera rapidement publiée.

Le masque sera aussi obligatoire sur les marchés de plein vent, les brocantes et les vides-greniers qui se tiennent en Haute-Garonne. En cas de non-port du masque dans celles-ci, la personne risquera une amende de 135 euros.

[#Coronavirus] L’#Occitanie recense actuellement 52 cas positifs en moyenne par jour.

A ce jour, 53 personnes sont hospitalisées (dont 10 en réanimation). On dénombre 514 décès en établissements de santé.

📌 Consultez le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC pic.twitter.com/54KGUvk1y1 — ARS Occitanie (@ARS_OC) July 31, 2020

Lors du dernier bilan de Santé publique France,​ la Haute-Garonne a basculé en « niveau de vulnérabilité modéré ». Le département affiche un taux d’incidence proche de 12. C’est le plus élevé en Occitanie.