Le ministre de l’Intérieur les a qualifiés d'« actes odieux ». Plusieurs tags peints en rouge dont une croix gammée et un doigt d’honneur ont été découverts dans la nuit de samedi à dimanche sur la façade de la mosquée d’Agen.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une croix gammée figurait parmi ces inscriptions tracées en rouge, a indiqué dimanche à l’AFP une source judiciaire, tandis qu’une source préfectorale a également fait état de la présence sur les murs de l’édifice de dessins représentant « un doigt d’honneur et un sexe masculin ».

Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait part de son « soutien aux Musulmans d’Agen » et condamné « avec la plus grande fermeté les dégradations inacceptables qui ont visé la mosquée d’Agen. Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République ».

Je condamne avec la plus grande fermeté les dégradations inacceptables qui ont visé la mosquée d'Agen. Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République. Soutien aux Musulmans d’Agen. Cc. @Prefet47

Sur twitter, la préfecture du Lot-et-Garonne a elle aussi condamné « fermement » des « actes odieux (…) en totale contradiction » avec « la liberté des cultes ». Messaoud Settati, président de l’association des Musulmans de l’Agenais, gestionnaire du lieu de culte, a raconté à l’AFP avoir été alerté « vers 2h00 du matin » par des passants qui avaient remarqué ces inscriptions sur la façade, comportant également une série de longues « ondulations » peintes en rouge.

La Préfète de Lot-et-Garonne condamne fermement les dégradations et actes odieux commis sur la mosquée d'Agen. Ils sont en totale contradiction avec les valeurs de la République et la liberté des cultes.

Les images de vidéosurveillance du lieu de culte ont été saisies par le commissariat d’Agen en charge de l’enquête, a-t-il précisé.

Selon M. Settati, elles montrent qu’un homme, seul a pénétré dans l’enceinte du bâtiment « peu après minuit ». « On ne peut pas savoir si c’est l’œuvre d’une personne égarée, perdue (…) C’est la première fois que nous avons ce genre d’actes d’injure » sur la mosquée, a-t-il commenté, sans plus de détails. Son association doit rencontrer la préfecture en fin de journée.

En solidarité avec les musulmans d’Agen et @CfcmOfficiel, victimes de tags racistes et de dégradations sur les murs de la mosquée de la ville. Il faut véritablement se donner les moyens de combattre ce fléau de la haine avec détermination et fermeté.