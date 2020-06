Le TFC va bientôt battre pavillon américain. — Frédéric Scheiber / Sipa

Si une très légère incertitude demeure, le TFC devrait bien évoluer en Ligue 2 la saison dernière après une année catastrophique.

Sous l’égide de son nouvel entraîneur Patrice Garande, l’effectif est presque totalement à repenser.

La saison prochaine, une fois n’est pas coutume, le TFC devrait être le grand favori. Et pour cause, après 17 ans passés en Ligue 1, le club des Violets devrait évoluer cette saison en deuxième division. Si le Conseil d’Etat avait laissé ouverte la porte à un maintien, le conseil d’administration de la Ligue professionnel de football l’a claqué vendredi en refusant un championnat à 22.

Sans surprise, cette décision qui sera entérinée mardi en assemblée générale de la LFP, puis vendredi lors de l’assemblée fédérale de la Fédération française de football. Scellant définitivement le sort du club de Toulouse et celui d’Amiens.

D’ici là, la valse des départs et des arrivées au TFC aura connu de nouveaux rebondissements. Ce lundi, jour de retour au Stadium pour les joueurs, afin de se soumettre à des tests médicaux, Patrice Garande, l’ancien entraîneur de Caen, doit s’engager pour deux ans.

Reynet sur le départ

Il devrait faire sans certains joueurs. Le club a vu déjà filer sept d’entre eux : Sanogo (fin de contrat), Dossevi (libéré), Kalinic, Isimat-Mirin, Vainqueur et Makengo (fin de prêt) ainsi que Jean (recruté par Lens). Selon L'Equipe, Nîmes va débourser 500.000 euros pour récupérer le gardien Baptiste Reynet, qui pourrait être remplacé à Toulouse par Maxime Dupé (prêté par Nantes à Clermont, en L2, la saison dernière) ou par Jérôme Prior (Valenciennes, L2).

Sur le point de passer sous pavillon américain (le fonds d’investissement RedBird Capital Partners va racheter 85 % des parts au président Olivier Sadran), Toulouse va aussi se séparer de Denis Zanko, troisième entraîneur d’une saison maudite, relayé par Garande, qui a fait monter Caen en L1 en 2014, avant d’assurer quatre maintiens.

« Il faut prendre des joueurs pour aller au combat, souligne un recruteur expérimenté, qui connaît aussi bien la Ligue 1 que la Ligue 2. La L2, c’est un championnat plus physique, un peu moins technique que la L1. Il faut des joueurs engagés, capables d’aller chercher un résultat à Châteauroux ou ailleurs. »

Des éléments comme l’ailier gauche et capitaine Max-Alain Gradel ou le milieu Ibrahim Sangaré n’iront pas visiter le Berry. Le gros salaire du premier et la valeur du second, joueur le plus « bankable » de l’effectif, vont leur permettre d’aller voir ailleurs.

L’arrière droit Kevin Amian, le latéral gauche Issiaga Sylla ou encore l’attaquant Efthýmios Koulouris, possiblement, les imiteront. Malgré la descente, le milieu de terrain Steve Mvoue, grand espoir camerounais de 18 ans, doit débarquer au Stadium.

Premier contrat professionnel pour Sanna

Des profils de recrues ont déjà été étudiés par Pantxi Sirieix et Dominique Arribagé, spécialistes (pour l’instant en tout cas) du sujet au TFC. « Il faut un équilibre, reprend le « scout » anonyme. Il s’agit de prendre des joueurs du centre de formation qui sont prêts et compléter avec quelques joueurs expérimentés, qui connaissent la Ligue 2. »

Sam Sanna, le milieu polyvalent de 21 ans, capitaine de la réserve, vient de signer son premier contrat pro.

💬 "Très heureux de signer ce #PremierContratPro, surtout avec mon club formateur"



Les premiers mots de Sam #Sanna après sa signature.



→ https://t.co/cWQh9LCzN3 pic.twitter.com/rAkwAUZy5F — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 19, 2020

Les Gonçalves, Ngoumou, Adli et Taoui pourraient avoir leur carte à jouer au côté de Diakité et Koné, autres Pitchouns qui ont déjà fait leurs preuves (si le club parvient à les conserver). « Attention aux erreurs de casting, comme lorsque le Paris FC prend Jérémy Ménez pour évoluer en Ligue 2 », prévient le recruteur. Le globe-trotter de 33 ans (24 sélections en Bleu), plus artiste que combattant, n’a d’ailleurs pas été conservé par le club francilien qui l’avait engagé l’été dernier…