Adieu le grand concert de la Fête de la Musique sur la place du Capitole pour cette année 2020. — P. Nin

Adieu le méga concert avec les têtes d’affiche sur la place du Capitole ou la cacophonie des groupes qui jouent en ordre dispersé dans les rues de la Ville rose. Cette année, la Fête de la musique aura une saveur particulière, au goût amer de coronavirus.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les grands rassemblements festifs ne peuvent se tenir, les concerts organisés à l'occasion de la Fête de la musique 2020 sont par conséquent annulés.

Dans le contexte, la mairie de Toulouse a donc annulé ses grands événements rassemblant des milliers de personnes sur un même site. « Par ailleurs tous les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits jusqu’au 22 juin 2020 », rappelle la collectivité qui ne délivre pas cette année d’autorisation à ceux qui voudraient s’installer dans la rue pour jouer. Seule la préfecture est habilitée à délivrer une dérogation.

🎤Des concerts pourront se dérouler :

- dans des établissements autorisés à recevoir du public : dans le respect des règles sanitaires et sous la responsabilité du dirigeant du lieu.

- dans des établissements autorisés à recevoir du public : dans le respect des règles sanitaires et sous la responsabilité du dirigeant du lieu.

- en plein air, sous la responsabilité d'un organisateur avec respect des distanciations.

Tous les Toulousains, à l’instar des autres Français, peuvent participer au happening musical XXL à travers le pays en entonnant depuis leur balcon à 20h la Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson.

Dans les bars en petit comité

Par contre des concerts pourront avoir lieu dans des cafés et bars « dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu », poursuit la préfecture. Quand on s’appelle L'Usine à musique, difficile de passer à côté de la date du 21 juin. La salle de concerts et répétitions accueillera en extérieur un concert des Roots Celebration l’après-midi de 14 h à 19 h, avant de pouvoir écouter du punk-rock le soir avec les AC2rock, Igloo Banana et Pulsar.

Petit concert aussi sur la terrasse du Caffé Baggio aux rythmes de la Banda La Clau. Le café culturel, et politique, l'Itinéraire bis propose aux amateurs de musique tzigane artisanale de venir écouter Vrack.

Le groupe Unisong se produira à 19 h aux Chimères à Saint-Cyprien, les Gaillards d’Avant feront résonner les murs du Dubliners.

Au Chorus, avenue de Muret, on garde aussi l’esprit Fête de la musique puisque dès 16 h, les jeunes talents y sont attendus pour donner de la voix et du son. Du matériel est mis à disposition. Il faut juste se pré-inscrire.

Moins déluré, mais tout aussi festif, un concert d'orgue et de chant a lieu à 16 h à l’église des Minimes.

Concerts XXL sur la Toile

Plusieurs pubs toulousains ont aussi décidé de s’associer maintenir la tradition. Mais dans une forme différente. Le Geroges & Dragon, the Tower of London, le London Town et le Danu programment avec Big feel crew plus de 5 heures de musique live diffusée sur Facebook et dans les pubs.

C’est aussi ce concept de concert numérique qui a été retenu par le Conseil départemental. Habituellement, il organise un grand show au sein de l’Hôtel du département qui sera retransmis sur la chaîne YouTube et la page Facebook du Département. C’est Fabian Ordonez​, le père de Bigflo & Oli, qui proposera une heure de musique aux rythmes de la salsa, cumbia ou tcha-tcha-tcha de son pays natal, l’Argentine.

Les Cats On Trees, le groupe de pop rock français, originaire de Toulouse, Magyd Cherfi, Omar Hasan, Dadoo ou encore Stac Stairs seront au Grand 7 à Toulouse dès 20h pour donner un concert live retransmis sur Sud Radio et sur sa page Facebook.

La Fête de la musique se poursuivra au-delà de dimanche puisqu’un concert donné par les artistes toulousaines Frédérika & Rébecca Féron sera filmé et enregistré sur la terrasse de l’hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse et diffusé en direct le mercredi 24 juin à 13 h sur la page Facebook du CHU de Toulouse ainsi que dans les chambres des patients.