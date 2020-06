Le chef d'orchestre Tugan Sokhiev dirigeant l'Orchestre National du Capitole, lors d'un concert à Pragues le 4 juin 2019, avec la participation du violoniste français Renaud Capucon. — Michaela Rihova/AP/SIPA

Ils avaient dû ranger leurs instruments et clôturer leur saison pour cause de crise sanitaire, ne pouvant plus se produire en public. Mais le déconfinement se poursuivant, les musiciens de l’Orchestre national du Capitole ont décidé d’offrir trois concerts exceptionnels à la Halle aux grains, pour remercier notamment les personnels soignants et les personnes qui ont fait don du montant de leurs billets (ceux des représentations annulées )pour les concerts annulés afin de soutenir les acteurs culturels locaux.

Trois invités de prestige

Le 19 juin, l’Orchestre national du Capitole ouvrira cette série de concerts, en présence du violoniste Renaud Capuçon, récemment nommé directeur artistique de l’ Orchestre de Chambre de Lausanne. Le 26 juin, c’est l’artiste toulousain Bertrand Chamayou, pianiste récompensé par quatre Victoires de la Musique, qui accompagnera l’orchestre dirigé par Tugan Sokhiev. Enfin, le 2 juillet, c’est David Fray qui interprétera les concertos pour piano de Bach sur la scène de la salle de spectacle toulousaine.

Ces trois concerts se dérouleront dans le respect des gestes barrières et avec une jauge limitée en spectateurs.