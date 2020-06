Un scanner d'un patient Covid à la Maison médicale du Parc à Toulouse. — MM du Parc

Avec la crise sanitaire, beaucoup de patients ont eu peur de se rendre dans des lieux médicaux pour réaliser leurs examens de peur d’être contaminés.

A Toulouse, pour éviter que deux patients se croisent, un centre de radiologie a dédié un scanner aux cas suspects ou avérés de Covid et mis en place un « drive ».

Un moyen de désengorger l’hôpital et de rassurer les patients.

Avec le dépistage systématique des cas contact, les tests virologiques effectués en « drive » se sont multipliés sur le territoire français. Un moyen de réaliser les prélèvements naso-pharyngés sans avoir à sortir de sa voiture, dans un espace en plein air histoire de limiter la propagation du virus.

Ce système a essaimé, au point de donner des idées aux radiologues de la Maison médicale du Parc à Toulouse. Durant la période de confinement, de nombreux patients ont en effet décommandé le scanner qu’ils avaient prévu de faire de peur d’être contaminés par le coronavirus. Une appréhension qui perdure encore chez certains d’entre eux.

Pour éviter tout risque et rassurer, ces radiologues ont décidé de proposer un système de « drive » dédié aux patients positifs au Covid-19 ou suspectés de l’être. « Le rendez-vous peut se prendre sous 48 heures via son médecin, surtout en cas de suspicion, car le scanner reste l’un des examens les plus efficaces pour confirmer ou écarter (le diagnostic). Nous avons ainsi réservé des plages horaires le soir pour cette activité spécifique sur un scanner qui permet aussi le suivi des patients atteints et qui continuent à avoir des symptômes », explique le docteur Christian Quesnel.

Ils arrivent en voiture et une fois garés, ils appellent un numéro. Le manipulateur radio vient alors les chercher sans qu’ils croisent d’autres patients, les deux scanners sont dans des pièces isolées l’une de l’autre, celle réservée au Covid étant ventilée sur l’extérieur.

Plus aucune attente

Prévenus de la tenue qu’ils ont à porter, ils vont ainsi directement au scanner, sans avoir à patienter dans une salle d’attente avec d’autres patients ayant une autre pathologie. Ils n’ont plus besoin de passer par l’accueil non plus pour régler les formalités administratives, tout se faisant de manière dématérialisée. Ils patientent ensuite dans leur voiture durant un quart d’heure pour avoir les résultats.

Ce dispositif innovant n’a été possible que par l’installation en toute urgence d’un second scanner en partenariat avec le fournisseur GE Healthcare et l’Agence régionale de santé. « Habituellement, nous réalisions 70 scanners par jour, mais mi-mars, avec le confinement et les mesures sanitaires, nous sommes passés à 10 à 15 patients par jour. Nous avons vite constaté le rôle majeur du scanner dans la confirmation des cas de Covid et le rôle que pouvait jouer la médecine de ville pour soulager l’hôpital et prendre en charge les patients à qui l’on disait de rester chez eux. Nous avons alors fait les démarches pour récupérer un scanner que nous venions de démonter un mois plus tôt », raconte le radiologue.

Avec deux scanners en activité, le centre de radiologie prend en charge autant de patients qu’avec un seul appareil avant la crise. Les temps ont en effet été multipliés par deux pour prendre en charge le patient, notamment en raison du protocole sanitaire et du nettoyage des lieux qui peut prendre plus d’un quart d’heure en cas de confirmation d’un cas de Covid-19.