Un pêcheur en eau douce. (Illustration) — Andreas160578 /Pixabay

Ils vont pouvoir ressortir leurs cannes à pêche et hameçons, et profiter du déconfinement et de l’ensoleillement. Après des semaines à tourner en rond, les pêcheurs sont autorisés à retourner ce week-end sur les berges des lacs de Haute-Garonne.

Le préfet de la Haute-Garonne​, a décidé d’autoriser la pêche ainsi que la réouverture de certains plans d’eau et lacs par arrêté préfectoral. Mais pas question non plus de faire n’importe quoi.

À partir du samedi 30 mai, et à titre dérogatoire, de nouvelles activités et de nouveaux lieux sont ouverts au public en #HauteGaronne.

Pour consulter la liste ⤵️ pic.twitter.com/tRvJUC3Lbw — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) May 29, 2020

Les amateurs de grand air devront respecter des règles sanitaires de distanciation physique de 10 mètres sur les berges et de 2 mètres en bateau, pas possible donc de s’entasser comme des sardines dans un canot, il faut être maximum deux. Et pas la peine de demander à son voisin ses meilleures mouches, il faut utiliser son propre matériel, avoir son gel hydroalcoolique, c’est obligatoire, mettre à l’eau les bateaux les uns après les autres.

Une fois la pêche terminée, les barbecues à plus de dix pour déguster les truites toutes fraîches, c’est non. Par contre, il sera possible dès samedi de recommencer à faire certaines activités sur les lacs, comme du téléski à Sesquières.