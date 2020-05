Le collège François-Mitterrand de Fenouillet (Illustration). — A. Gelebart / 20 Minutes

Il y a quinze jours, le groupe scolaire Piquepeyre de Fenouillet était fermé après le test positif au Covid-19 d’une Atsem. Samedi, un nouveau cas de Covid a été signalé dans un établissement scolaire de la commune du nord toulousain​.

En début de soirée, le cas d’un membre du personnel a été signalé par l’agence régionale de santé au médecin conseiller technique de la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Haute-Garonne.

Dans ce cadre-là, « l’identification et le dépistage des cas contacts ont été engagés par les autorités académiques et l’agence régionale de santé. Des décisions de quatorzaine ont été prises pour les personnes déclarées cas contacts confirmés, ce qui ne permet plus un accueil des élèves conforme au protocole sanitaire », ont indiqué dimanche les services de l’Education nationale.

De fait, le collège François-Mitterrand sera fermé jusqu’au lundi 1er juin inclus. En attendant, une désinfection des locaux sera réalisée par les services du conseil départemental avant d’accueillir à nouveau les élèves et les personnels.