COMMERCE Le maire de Toulouse autorise les fleuristes, et les autres commerçants, à vendre du muguet devant leurs boutiques pour le 1er-Mai. Il assouplit les consignes du préfet

Une vendeuse de muguet. Illustration. — Mourad Allili - Sipa

Un retour au boulot pour la fête du travail ? Ce sera possible pour les fleuristes, et généralement pour les commerçants de Toulouse. Ils sont en effet autorisés par le maire, Jean-Luc Moudenc (LR), « à mettre en place une vente à emporter (…) au droit de leurs établissements ». Ils seront de plus exonérés de la fameuse redevance pour l’occupation du domaine public.

Avec cette annonce, l’édile aménage un peu les mesures décidées par Etienne Guyot, le préfet de la Haute-Garonne. Tout acceptant la vente du muguet dans les magasins alimentaires et drive non concernés par le confinement, ce dernier a interdit la vente en magasin pour les fleuristes, ne les autorisant à « proposer du muguet à la vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commandes ». Pas par conséquent pour des ventes à emporter.

Pas de vente à la sauvette

Mais Jean-Luc Moudenc indique qu’il a écrit au préfet pour expliciter sa décision : Il l’a prise « pour soutenir les commerces de proximité ». « S’il est important de respecter les restrictions sanitaires, je mesure les difficultés considérables liées au contexte actuel pour les commerçants », souligne-t-il.

Pour la vente ambulante en revanche, c’est toujours non. Il n’y a pas de case correspondante sur l’attestation de déplacement dérogatoire.