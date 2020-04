Membre d'une patrouille de la police nationale à Toulouse, ici dans le quartier d'Empalot. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

« Compte tenu de ce qui s’est passé hier soir, je vais poser la question au préfet de l’opportunité de prendre un arrêté de couvre-feu. Je suis choqué de voir que certains font du trafic de stupéfiants avec des masques avec un sentiment d’impunité insupportable », a réagi ce vendredi matin le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (LR).

La veille au soir, dans le quartier de la Reynerie, des policiers ont été la cible de projectiles alors qu’ils tentaient de faire appliquer les mesures de confinement à des jeunes réunis au bas des halls d’immeuble. Des tirs de lacrymogènes ont eu lieu pour disperser l’attroupement.

« Plusieurs dealers et guetteurs, errant faute de produits et de clients, se sont fait verbaliser pour non-respect des règles de confinement, notamment aux Izards, dans le quartier Arnaud-Bernard ou encore au Mirail. C’est à l’occasion de l’une de ces opérations que des membres de la police nationale ont essuyé des jets de projectile », a indiqué un porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne. Depuis le début du confinement, cinq personnes ont ainsi été interpellées pour avoir dérogé aux règles de confinement à plusieurs reprises.

Prérogative du préfet

« C’est une question qui nous préoccupe. Il y a une baisse de la délinquance en raison du confinement, et une autre qui continue et qui se voit davantage. Il y a dix jours, la question du non-respect du confinement se posait en journée, mais si on voit des difficultés particulières en soirée, alors nous devons réactualiser l’examen de cette situation et la question du couvre-feu se pose », poursuit le maire de Toulouse.

Pas question pour autant de prendre un arrêté, qui pourrait être débouté juridiquement, « cela reste une prérogative du préfet », rappelle l’édile.

Si les syndicats policiers n’y sont pas opposés, pour certains d’entre eux il faut avoir les moyens de le faire appliquer. « Nous sommes favorables au respect des mesures de confinement. Si on veut les faire appliquer, il faut s’en donner les moyens, avec pourquoi pas des contingents militaires Vigipirate comme cela est le cas en ville. Si on met en place un couvre-feu, il faut le réussir pour ne pas se décrédibiliser », insiste Didier Martinez du syndicat Unité-SCGP FO.

... 3 // Rien ne serait pire que de s'engager dans une surrenchère de mesures sécuritaires impossibles à faire respecter, lesquelles décrédibiliseraient davantage l'action des pouvoirs publics. — UNITE SGP OCCITANIE (@USGPOCCITANIE) April 3, 2020

Ce dernier continue à réclamer des moyens, toujours déficitaires selon lui sur l’agglomération toulousaine aujourd’hui.