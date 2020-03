Un bus Tisséo à Toulouse. Illustration. — Helene Menal / 20 Minutes

Avec l’épidémie de coronavirus, et les mesures de confinement, Tisséo a vu la fréquentation de son réseau chuter. Après avoir déjà adapté son service la semaine dernière, une nouvelle offre est mise en place à compter de ce lundi.

Les lignes de métro A et B continuent de rouler avec une fréquence de 4 minutes en heures de pointe et de 5 minutes le reste du temps. Pour les lignes Tram T1 et T2, la fréquence est de 10 minutes entre Palais de Justice et Ancely, et de 20 minutes entre Ancely et Aéroport ou Aéroconstellation.

Désormais les derniers départs à la fois pour le tram et le métro sont au plus tard à 22 h 00.

Bus à la demande

C’est au niveau des bus que les plus gros changements ont lieu. Si la majorité des lignes, notamment les Linéo, fonctionnent quotidiennement mais avec le rythme horaire des samedis et dimanche, certaines lignes desservant plus de 35 communes de l’agglomération sont suspendues. Que ce soit pour Montgiscard ou Castelmaurou (liste sur le site de Tisséo), le service est désormais à la demande, individuel et gratuit.

Il est en place de 6 h et 20 h et fonctionne d’adresse à adresse et sur réservation au 09 78 04 78 78 jusqu’à 19h00 au plus tard la veille du déplacement précise Tisséo.