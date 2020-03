Le buste de Marianne, symbole de la République. — JAUBERT/SIPA

Pour dénoncer le régime républicain, ils ont décidé de pendre au petit matin une poupée gonflable à l’effigie de « Marianne » du Pont-Neuf, à Toulouse.

Depuis samedi matin, la mise en scène symbolique d’une dizaine de militants toulousains de l’Action française, le parti royaliste d’extrême-droite, suscite une vive polémique.

🔴 ⚜️ Réveil matinal pour nos militants toulousains qui s'en allaient ce matin condamner à mort et pendre Marianne sur le Pont Neuf pour signifier la trahison séculaire de la république ! [1/2]#ActionFrançaise #Toulouse #ABasLaGueuse pic.twitter.com/91YARxoMHO — Action Française - Toulouse (@AF_Toulouse) February 29, 2020

Qu’ils soient de droite ou de gauche, de nombreux représentants politiques ont dénoncé cet acte. Le maire sortant, Jean-Luc Moudenc (LR soutenu par LREM) a condamné « l’acte symbolique agressif et irrespectueux des militants d’AF contre Marianne, figure du régime choisi par le Peuple français. Ces militants seraient mieux inspirés de défendre leur proposition politique plutôt que de provoquer ».

Je condamne fermement l’action intolérable qui s’est déroulée ce matin à Toulouse mettant en scène la pendaison d’une Marianne. Face à de tels agissements, c’est toute la République qui doit être unie. (1/2) pic.twitter.com/FZDAIoCaDP — Georges Méric (@GeorgesMeric) February 29, 2020

Le président du Conseil départemental, Georges Méric (PS)​ a indiqué qu’il fallait à ce que la République « fasse barrage à la barbarie et à l’intolérance que véhicule dans notre pays la droite la plus extrême. Ces actes inadmissibles doivent être sanctionnés par la justice ». Même condamnation de la candidate socialiste Nadia Pellefigue ou encore de la tête de liste d’Archipel Citoyen, Antoine Maurice (EELV).

Des critiques auxquelles s’est joint le candidat du Rassemblement national, Quentin Lamotte pour qui « cette mise en scène est choquante dans l’unique but de rechercher le buzz médiatique. Défendre une opinion politique est une chose, le faire dans la violence, même symbolique, en est une autre qui n’est pas acceptable ».

Inadmissible action ce matin de ce groupuscule d'extrême droite visant symboliquement et violemment le fondement de notre société, la république.#Toulouse est et restera une ville de fraternité et du vivre en communhttps://t.co/DTFFtsHBz0 — Antoine MAURICE (@AntoineMAURICE) February 29, 2020

Aujourd’hui, à #Toulouse, des militants d’extrême droite ont défilé dans nos rues avant de pendre Marianne, symbole de notre république.



Je condamne avec fermeté cet acte inacceptable qui ne doit plus pouvoir se reproduire.



Vive la République, vive Toulouse ville fraternelle ! https://t.co/XPbhkCkKhx — Nadia Pellefigue (@NadiaPellefigue) February 29, 2020

La section toulousaine de SOS Racisme s’est jointe à ces critiques et « appelle la population, les démocrates et les progressistes à combattre toute manifestation fasciste, raciste et monarchique. La République est notre bien commun ; c’est elle qui est garante de nos différences, de l’égalité en droits et en devoirs de chacun d’entre nous. Jamais, nous ne la laisserons se faire attaquer par celles et ceux qui veulent remettre en cause ses valeurs pour leur substituer des valeurs de haine, de violence réactionnaire et de refus de la démocratie ».