Mercredi soir, une conférence organisée par le Cercle des Capitouls, intitulée « Courage, faire de la politique autrement », devait se tenir salle Osète, à Toulouse, en présence du maire de Béziers, Robert Menard, et de l’essayiste François Bousquet.

Une réunion dont les réseaux antifascistes toulousains avaient eu vent. Ils avaient appelé à se rassembler devant le lieu de réunion, qui, au dernier moment s’est déplacé rue Paul-Mériel, près du centre commercial Saint-Georges, dans une salle privée.

Robert Ménard, initialement annoncé, ne s’y trouvait finalement pas, étant à Carcassonne pour soutenir le candidat du Rassemblement national, Edgar Montagné.

Là, des échauffourées ont éclaté, les antifascistes ont jeté des chaises et autres projectiles contre les vitres du Loft, le lieu où se tenait la réunion, devant des commerçants et passants atterrés. Selon France 3 Occitanie, le service d’ordre d’extrême droite a bloqué l’entrée durant plusieurs minutes, utilisant des gaz pour disperser les militants venus en découdre.

🔴 Affrontement violent à #Toulouse . Des militants anti-fascistes ont tenté d'empêcher la tenue d'une conférence de Robert Ménard et François Bousquet. pic.twitter.com/rNOhkcBpON

Incidents ce soir à Toulouse entre une cinquantaine d’antifas et des militants d’extrême-droite en marge d’une conférence du maire de Béziers Robert Ménard crédit / S.Duchampt - @France3MidiPy pic.twitter.com/03KjJuNsul

Prévenue, la police est arrivée sur place quelque temps après le début de la rixe, les militants d’extrême-gauche ont pris eux la fuite.

Des échauffourées condamnées ce jeudi par le grand absent de la soirée, Robert Ménard.

Alain Finkielkraut, Sylviane Agacinski et maintenant François Bousquet et moi-même... Les antifas et leurs émules ont décidé de faire taire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Intolérable. #Toulouse https://t.co/vUusSxtSBU