Le tracé de la ligne Toulouse Aerospace Express, longue de 27 km. — Tisséo collectivités

C’était l’ultime station à franchir, l’indispensable étape administrative. Le projet de troisième ligne de métro à Toulouse vient d’être déclaré d’utilité publique, ce vendredi, par Etienne Guyot, le préfet de la Haute-Garonne.

En théorie plus rien ne peut arrêter cette infrastructure d’un coût prévisionnel de 2,7 milliards d’euros et dont la mise en service est promise pour 2025. Longue de 27 km – autant que les deux premières lignes réunies –, elle doit relier Colomiers à Labège, via la zone aéronautique et la gare Matabiau.

Les expropriations peuvent commencer

Pour obtenir cette Déclaration d’utilité publique (DUP), Tisséo a dû lever deux « réserves » émises par la commission d’enquête. La station François-Verdier (qui va connecter la ligne B) a été légèrement déplacée pour éviter l’abattage d’arbres centenaires. Et, dans le quartier des Sept-Deniers, la capacité du parking-relais aérien a fondu de 300 à 100 places.

Ce feu vert arrive à cinq semaines des élections municipales. Techniquement, il va permettre à Tisséo de procéder aux expropriations de parcelles là où les négociations amiables n’ont pas abouti. Politiquement, il conforte le programme du maire sortant, Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu par LREM), qui fait du scrutin de mars un genre de référendum pour ou contre la ligne. Un des reproches récurrents faits au projet est qu’il ne fasse pas la boucle par l’aéroport Toulouse-Blagnac.