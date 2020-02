SANTE Atmo Occitanie, l’observatoire de la qualité de l’air, prévoit un épisode de pollution aux particules en suspension ce lundi dans le Gers, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées

Illustration d'un épisode de pollution atmosphérique à Toulouse. — FRED SCHEIBER/20 MINUTES/SIPA

Avec le beau temps, la pollution. Atmo Occitanie, l’observatoire régional de la qualité de l’air, a émis une alerte à la pollution aux particules en suspension ce lundi pour les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne​ et du Gers.

« Les conditions météorologiques (vent d’Ouest) sont à l’origine d’un apport significatif de particules désertiques sur une grande partie de la région. Ces particules s’ajoutent à celles émises localement par les activités humaines », indique l’observatoire

Cette pollution provient du chauffage, notamment au bois, mais aussi du trafic automobile ou encore des centrales thermiques.

Une procédure d’information aux personnes les plus vulnérables et sensibles a donc été émise. Atmo leur préconise de limiter les efforts physiques et les déplacements ce lundi.