Illustration cagnotte, euros, argent — Gellinger/Pixabay

C’est un peu comme le Loto, sauf que là, aucun habitant n’aurait parié sur ça. Le maire de la petite commune de Montézic, dans l'Aveyron, a annoncé lors des vœux à ses quelque 240 administrés que sa commune était désormais plus riche de 14 millions d’euros rapporte Centre Presse Aveyron.

Il ne les a pas trouvés sous le sabot d’un cheval et la banque n’a pas commis d’erreur en leur faveur. En 2018, l’édile a appris pas courrier qu’un certain Bernard Milhau, tout juste décédé et sans héritier, avait laissé 14 millions d’euros à la commune.

La commune de Montézic en Aveyron. - Maps4News

Un homme qui avait fait des affaires dans les Alpes-Maritimes, mais qui n’avait pas oublié son village natal. En contrepartie du legs, il a juste demandé que sa tombe soit fleurie durant vingt ans et que tout soit fait pour œuvrer en faveur des habitants indique le journal.