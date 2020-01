Ils avaient promis de nouvelles formes d’actions. Les opposants à la réforme des retraites ont ciblé le dépôt de bus Tisséo d’Atlanta, à Toulouse, dans le cadre du nouveau mot d’ordre donné au mouvement à Toulouse : « Bloque ta ville ».

Une action à l’appel de certains syndicats, mais aussi des étudiants et « gilets jaunes ».

Tisseoff !

L'ambiance est bonne, No Cops No Probs, près de 30 lignes sont bloquées ce matin. On attend que le jour se lève dans le frais.#BloqueTaVille ne fait que commencer ? #Toulouse #blocage #tisseo #greve #grevegenerale #greve23janvier pic.twitter.com/u0VDLdF5ce