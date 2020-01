Les voeux du maire de Touluse, Jean-Luc Moudenc, ont été perturbés par les manifestants opposés à la réforme des retraites. — AG Educ Toulouse FB

« On est là, on est là même, si Macron ne veut pas nous on est là », ont-ils entonné lors de leur arrivée au Palais des Sports où le maire de Toulouse présentait ses vœux aux agents de la collectivité. En marge de la manifestation contre les retraites, ce jeudi, quelques centaines de personnes ont décidé de perturber la classique cérémonie des vœux de Jean-Luc Moudenc (LR).

Sur un panneau, on pouvait lire « Emmanuel Moudenc maire des riches », en référence au soutien de LREM apporté au maire sortant, candidat à sa succession. Ce dernier est resté à la tribune alors que des manifestants, parmi lesquels des « gilets jaunes », y ont fait irruption.

Vœux de Jean-Luc Moudenc au personnel de la mairie : le soutien de Macron leur a-t-il explique comment prendre leur retraite quand on a passé l'âge de vieillir sans incapacité pic.twitter.com/4ALsW42Aph — Odile MAURIN (@odile31) January 16, 2020

Les voeux de Jean-Luc Moudenc aux personnels de #Toulouse perturbés par les légitimes revendications contre le projet de retraite de Macron. À Toulouse comme nationalement la lutte contre toutes les politiques libérales est une priorité. #ReformeRetraites pic.twitter.com/PRdNGPMLhp — Pierre Cohen (@PCohen) January 16, 2020

Ils ont fini par quitter la salle. Jean-Luc Moudenc a alors repris la parole et précisé qu’au nom de la « liberté d’expression », il avait « proposé aux manifestants, en échange d’une sortie dans le calme, de prendre la parole quelques minutes ».

Une minorité violente et extrémiste s’est introduite de force lors des vœux de @jlmoudenc aux agents de la collectivité. Un agent blessé et de nombreux dégâts matériels.

La democratie s’exprime dans les urnes et non pas par la violence. Inadmissible. pic.twitter.com/6btDwoPyYh — Laurence Arribagé (@LArribage) January 16, 2020

Mais l’édile a aussi condamné « la violence inacceptable de l’action menée, au cours de laquelle un agent a été blessé et plusieurs portes du Palais des Sports endommagées ».