A Toulouse, les bonnes idées pour réduire la production de déchets ne manquent pas. Les initiatives individuelles pullulent même, comme celle des Alchimistes Occiterra qui collectent les biodéchets des restaurants, ou aux antipodes, le déploiement depuis l’été dernier du tri sélectif dans les 31 McDonald’s de l’agglomération poussés par la réglementation.

Pourtant, les poubelles des habitants de la Ville rose ont bien du mal à réduire. Comparé à d’autres métropoles, elles débordent même. En 2017, chaque année, un Toulousain a jeté 483 kg et seulement un tiers a été valorisé, les 290 kg restant sont partis à l’incinération, contre 227 kg à Lyon ou 150 à Besançon.

