A la gare Matabiau durant les mouvements de grève.

Après 36 jours de grève dans les transports ferroviaires, les usagers du TER vont bénéficier de réductions ou du remboursement de leur abonnement. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi la présidente de la région Occitanie, dont le trafic ferroviaire est très perturbé depuis le début du mouvement, le 5 décembre dernier.

En plus du remboursement de l’abonnement du mois de décembre annoncé la veille par la SNCF, le conseil régional indique qu’il en sera de même pour un mois de plus. Les abonnés annuels ne seront donc pas prélevés en février et mars.

Les détenteurs d’un abonnement mensuel ou hebdomadaire, pris depuis le 5 décembre, seront aussi remboursés et bénéficieront de bons de réduction de 25 à 50 % lors d’une nouvelle souscription. Ces derniers connaîtront les modalités de remboursement à compter du 20 janvier sur le site TER Occitanie. Un moyen pour la collectivité de faire reconquérir les usagers dès que le conflit sera terminé.

Pour financer ces mesures, la région va puiser dans les montants que la SNCF lui verse chaque année au titre des pénalités de retard.