METEO Si 2019 se place au 5e rang des années les plus chaudes depuis 1947 à Toulouse, selon Météo France, la Ville rose enregistre un record de chaleur pour ses températures maximales

Illustration chaleur Toulouse. — F. Lancelot / SIPA

Côté météo, le mois de décembre a été à l’image du reste de l’année à Toulouse. Les températures enregistrées ont été nettement plus douces que la normale saisonnière selon Météo France avec une moyenne de 6°C pour les minimales et de 13°C pour les maximales dans la Ville rose, soit trois degrés au-dessus des normales.

Avec une moyenne globale de 15°C, soit +1,2° au-dessus de la normale, 2019 se place au cinquième rang des années les plus chaudes.

2019 affiche un nouveau record pour la moyenne des températures maximales à Toulouse : 19,9 degrés, soit +1,4 degré par rapport à la normale !#changementclimatique ⁦@meteofrance⁩ pic.twitter.com/0cB8y048eY — Pascal Boureau (@pboureau31) January 2, 2020

Mais elle bat un record si l’on fait un focus sur les températures maximales. Avec une valeur moyenne de 19,9°C à Blagnac, c’est la plus chaude sur ces valeurs depuis le début des observations en 1947, juste devant 2011 et 2003 indique Météo France.

🌡️Années les plus chaudes en #France🇫🇷 depuis 1900



2018: 13.9°C (+1.4)

2014: 13.8°C (+1.2)

2019: 13.7°C (+1.1)-->#annee2019 au 3e rang

2011: 13.6°C (+1.1)

2015: 13.5°C (+1.0)

2003: 13.5°C (+1.0)

2017: 13.4°C (+0.8)



moy 1981-2010 : 12.6°C

(arrondis au dixième de °C)#climat pic.twitter.com/bdfcFli4cq — Etienne Kapikian (@EKMeteo) January 2, 2020

Peu givrée, très ensoleillée

Seuls les mois de janvier et mai ont été un peu plus froids que la normale, le reste de l’année a connu des valeurs supérieures aux moyennes mensuelles, notamment la période estivale qui a enregistré deux périodes de canicule avec un 27 juin qui a culminé à 40°C à Toulouse et 42°C à Grenade-sur-Garonne.

Les Toulousains n’ont pas eu à sortir leur raclette à givre, seulement 13 nuits de gel ont été enregistrées l’an dernier, contre 31 en moyenne.

Côté ensoleillement, avec 2.239 heures au compteur à Toulouse, les habitants ont eu un bonus de 200 heures par rapport à la normale.