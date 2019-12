Vue aérienne de la future Tour Occitanie , haute de 150 m de haut, qui doit voir le jour dans le quartier de la gare. — Cie de Phalsbourg Luxigon/ Libeskind

Quatre associations et cinq riverains demandent au tribunal administratif d’annuler le permis de construire de la Tour d’Occitanie.

Ils s’inquiètent notamment des conséquences environnementales du premier gratte-ciel de Toulouse.

La métropole assure que toutes les études d’impact ont été menées.

Comment chauffer et climatiser une tour de 150 mètres de haut dans un contexte de changement climatique ? Comment être sûr que son « ruban végétal » va résister aux coups de vent d’Autan et ne pas mettre en danger les piétons qui passeront dessous ? Ces questions, et bien d’autres encore, sont celles posées par les opposants au projet de gigantesque Tour d’Occitanie à Toulouse, présentée comme « un geste architectural audacieux ».

Estimant que les réponses sont pour l’heure bien minces « pour un projet de cette dimension qui concerne un endroit stratégique de Toulouse », quatre associations* et cinq particuliers ont déposé jeudi auprès du tribunal administratif un recours contre le permis de construire délivré par Toulouse Métropole au promoteur La Compagnie de Phalsbourg.

Nappe phréatique

« L’étude d’impact ne va pas au fond », estime Richard Mebaoudj, président de l’association « Non au Gratte-Ciel de Toulouse ». Le riverain garde en travers de la gorge l’annonce surprise de cette tour, faite en mars 2017 depuis Cannes par le maire Jean-Luc Moudenc, alors que les associations planchaient depuis plusieurs mois sur la transformation de leur quartier. Mais par-dessus ce « péché originel » s’empilent des critiques concrètes. Jean Olivier, le directeur de France Nature Environnement en Occitanie, s’inquiète notamment d’un « effet de barrage sur la nappe phréatique ». Elle est « particulièrement haute » au niveau de la parcelle de l’ancien tri postal ou doit être construite la tour et il craint que les fondations n’augmentent « le risque de saturation » du régime hydraulique souterrain.

Ce recours technique s’ajoute à une autre procédure administrative, pas encore jugée, qui reproche notamment à ce projet – prévoyant, sur 40.000 m2 et 40 étages, des bureaux, des appartements et un hôtel de luxe – de ne pas comporter de logements sociaux.

« J’ai surtout l’impression que c’est une prise de position dogmatique », estime Annette Laigneau, l’adjointe à l’urbanisme. L’élue affirme que l’étude d’impact menée est complète. « Elle a analysé l’impact des fondations sur la nappe phréatique et conclut qu’il n’y en avait pas, affirme-t-elle. Il y a aussi eu des études aéroliques concernant le vent. Par ailleurs, le choix des espèces du ruban végétal a été réfléchi en fonction des étages. Il y aura un paysagiste à demeure pour s’occuper des plantations ».

Annette Laigneau s’en remet aux juges pour faire la part des choses. En attendant, la Tour d’Occitanie​ va jeter son ombre longiligne sur la campagne municipale.

* Non au Gratte-Ciel, les Amis de la Terre, le Droit au Logement et France Nature Environnement.