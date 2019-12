Des élèves du lycéen Stéphane-Hessel à Toulouse, lors de la manifestation du 5 décembre 2019. — B. Colin / 20 Minutes

Ses copains lycéens, mais aussi ses professeurs et la fédération des parents d’élèves FCPE de la Haute-Garonne ont décidé de monter au créneau. Mardi, Rami, un jeune de 17 ans, scolarisé au lycée Stéphane-Hessel dans le quartier des Argoulets, à Toulouse, a été interpellé en marge de la manifestation contre la réforme des retraites.

Militant de l'Union des étudiant·e·s de Toulouse et du NPA, figure connue du mouvement des lycéens à Toulouse mais aussi pour sa lutte pour le climat, il a été placé en garde à vue hier en fin de journée. « Il n’exerçait que son droit d’expression et de manifester » a souligné la FCPE 31 dans un communiqué.

Soutien à Rami, jeune lycéen interpellé mardi 10 décembre 2019 lors de la manifestation à Toulouse @FCPE31 @UEToulouse @LDHtoulouse pic.twitter.com/6SdzCGqlD4 — FCPE31 (@FCPE31) December 11, 2019

Comme d’autres organisations, elle demande « la libération immédiate et sans poursuite de Rami. La place de ce lycéen est au lycée et non en garde à vue », plaide la fédération. Des mobilisations ont eu lieu devant le commissariat de police dès mardi soir et mercredi matin.