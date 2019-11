Amélie Glédel (avec B. C.)

Le «Club Dorothée», l'émission jeunesse culte de TF1, fête ses 30 ans — GROUPE AB

Ce week-end, le Toulouse Game Show attend 60.000 adeptes de la culture geek au Parc des Expositions de Toulouse.

Pour se démarquer, le salon essaie de renouveler ses invités et d’avoir des stars internationales.

Cette année, l’un des fils conducteurs du TGS sera les années 90, avec la présence de nombreux membres de la Team AB, qui produisait le Club Dorothée.

Votre tee-shirt fluo et votre jean neige sont plein de poussière au fond de votre armoire, voici une occasion pour le ressortir et faire des jaloux. Ce week-end, les geeks ont rendez-vous au Parc des expositions de la Ville rose pour leur pèlerinage annuel au Toulouse Game Show, le rendez-vous de la pop culture pop devenu incontournable.

Treize ans après sa première édition, 60.000 fans de cosplay, mangas et séries cultes se pressent chaque année sur l’île du Ramier pour rencontrer les stars du Web ou des séries télé.

Le @TGSevenements c'est samedi et dimanche au Parc des Expositions de #Toulouse ! Et si vous êtes un fan de la série #Charmed, une petite surprise vous attend 👉🏻https://t.co/t4KfXAhj8C pic.twitter.com/cCq3kEMkGP — Toulouse 🎄 (@Toulouse) November 26, 2019

Cette année, le cap sera mis sur les « nineties ». Ce sera l’occasion de rencontrer les membres de la famille emblématique de la série américaine Charmed. Holly Marie Combs, une des trois sœurs, sera présente, ainsi que Brian Krause et Drew Fuller.

« Ils sont très attendus, peut-être plus que Gillian Anderson – aka Scully – qui était venue il y a quatre ans, ou encore Richard Dean Anderson. Nous essayons d’avoir des invités que nous ne voyons pas partout. Nous accueillons ainsi des acteurs et chanteurs du groupe AB, qui ont joué dans les séries Hélène et les garçons », explique Frédéric Deveze, l’organisateur du TGS qui n’hésite pas à les emmener à Carcassonne par exemple, histoire de les convaincre de faire le détour.

Gérard Salesses est un compositeur, arrangeur musical, orchestrateur et chef d'orchestre.

On lui doit toutes les musiques des sitcoms, des génériques de dessins animés et émissions du Club Dorothée.

Il a collaboré avec Johnny Hallyday, Mike Brant... https://t.co/x6ywJPkqpH#TGS pic.twitter.com/7tPtLEx3BI — #TGSToulouse 30/11-01/12 (@TGSevenements) October 23, 2019

Les enfants et ados des années 1990 vont ainsi se bousculer pour revivre le bonheur que leur procurait à l’époque le club Dorothée. Son incontournable acolyte, Jacky sera de la partie, comme Manuela Lopez, Patrick Puydebat. Mais aussi les chanteurs Jean-Paul Cesari, Valérie et Michel Barouille ou encore le compositeur Gérard Salesses qui ont produit les génériques ayant bercé l’enfance de nombreux Toulousains. Certains d’entre eux animeront même un concert Nostalgie.

De nombreuses animations

Pour rester dans l’ambiance, une fan zone Dragon Ball Z sera installée sur 640 m2, à côté d’une autre dédiée à Batman et tous les gros vilains de l’univers de DC Comics.

Et si Harry Potter, les sabres laser, la k-pop, ça vous parle aussi, des zones dédiées à l’univers sont prévues à travers des expos, des shows, des fan-zones, des conférences et des espaces de jeux, où les addicts pourront assister au concert symphonique de 55 musiciens dont le répertoire tourne autour des musiques de… Jeux vidéo.

Comme chaque année, un grand nombre de youtubeurs ne ratent pas l’événement ni l’occasion de partager leur univers et rencontrer leurs fans. Cette année, Jhon Rachid, Siphano, Les Joueurs du grenier, Bob Lennon, Farod, Le roi des rats et plein d’autres seront présents lors des séances de dédicaces.

« Nous aurons aussi un show Fortnite avec des streamers qui sont très suivis par les plus jeunes et des YouTubeurs de jeux vidéo », poursuit Frédéric Deveze qui veut toucher tous les publics. Des shows autour de Star Wars et de la Reine des neiges permettront de coller à l’actualité.

De quoi donner des idées aux amateurs de déguisement. Car, qu’est-ce que serait un TGS sans déguisement ? Des espaces seront dédiés à cet art et une étape qualificative de la 4e saison de la Coupe de France de Cosplay s’y déroulera samedi à partir de 12h45.