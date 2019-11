Le pont de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré, le 18 novembre 2019. — Béatrice Colin / 20 Minutes

La crue du Tarn, survenue le week-end dernier, a compliqué la situation à Mirepoix-sur-Tarn où un pont suspendu s’est effondré le 18 novembre, causant la mort de deux personnes.

Depuis dimanche, les services de l’Etat et ceux du conseil départemental de la Haute-Garonne interviennent sur le site pour sécuriser les abords du pont et le cheminement qui se trouve en contrebas et où certains badauds se sont aventurés. Un ouvrage en béton qui se trouve sous la pile s’est fissuré, fragilisé par la chute du pont et les récentes intempéries.

J'appelle a la plus grande vigilance car nous vivons un risque d'effondrement des berges

Merci aux pompiers , et au personnel communal de Bessières ainsi qu'à son Maire JL Raysseguier avec qui nous sécurisé les lieux pic.twitter.com/GJSmTx4oxc — Oget Santoni Éric (@EogetEric) November 24, 2019

Ce mardi, une réunion avait lieu en préfecture en présence du maire de la commune ainsi que du président du département, Georges Méric, pour faire le point sur les suites à donner. Plusieurs études sont en cours, dont une pour trouver une solution pour dégager les remblais du pont, en particulier le tablier qui gît dans les eaux de la rivière.

Reconstruit au même endroit

Celui-ci étant trop lourd pour être charrié par le courant, il faudra trouver une entreprise pratiquant des découpages subaquatiques pour parvenir à découper le tablier. Et tenir compte de l’enquête judiciaire toujours en cours qui pourrait avoir besoin de faire des constatations sur cette partie du pont qui s’est effondré, et vérifier sa solidité.

Une autre étude doit déterminer comment enlever les piles qui se trouvent sur les berges, ainsi que les câbles toujours suspendus au-dessus du Tarn. Tous ces chantiers tendent vers un objectif à terme : reconstruire le pont au même endroit. C’est ce que confirme le conseil départemental, gestionnaire de cet axe. Reste à savoir quelle sera sa forme, s’il sera suspendu ou en forme d’arche.