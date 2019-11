ANTI-PIPI Les quatre premiers uritrottoirs, ces pissotières fleuries, vont être installés à partir de lundi dans les rues les plus souillées de la Ville rose

Les villes de Nantes et Paris ont déployés les "uritrottoirs" créés par la société Faltazi. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Pour réduire les nuisances dues aux urines dans certains lieux festifs de Toulouse, la mairie de Toulouse va installer à partir de cette semaine quatre uritrottoirs.

Ces nouveaux dispositifs sont des urinoirs hermétiques fleuris dont le contenu peut être recyclé en engrais.

Depuis le début de l’année, 500 PV pour mictions ont été délivrés dans les rues de la Ville rose.

« Ce n’est pas une mauvaise idée, parce que franchement, l’odeur est parfois insoutenable le matin », explique une riveraine croisée ce dimanche matin du côté de la Daurade. Cette odeur, c’est celle de l’urine qui se déverse dans les rues de la Ville rose après chaque soirée bien arrosée. Et elles sont nombreuses.

Pour limiter le phénomène, à partir de ce lundi, la mairie de Toulouse va installer quatre uritrottoirs dans des lieux connus pour servir de pissotières à ciel ouvert. « Il y en aura trois d’une contenance de 80 litres et un plus gros de 120 litres que nous allons positionner à la Daurade, l’un des plus gros points noirs en termes de mictions », avance Emilion Esnault, vice-président de Toulouse Métropole à la propreté.

L'emplacement des premiers uritrottoirs installés à Toulouse. - Mpas4News

Ces urinoirs hermétiques, créés par la société nantaise Faltazi et installés depuis deux ans dans la Cité des ducs, seront surplombés de sisyrinchium striatum, des plantes résistantes à la sécheresse avec un feuillage persistant, histoire de conjuguer l’utile et l’agréable.

Recyclage des urines

L’urine récupérée dans ces toilettes améliorées sera collectée trois fois par semaine, puis stockée. « On stocke bien des tonnes de sel pour le salage des routes, on peut aussi le faire pour ça. Notre objectif est ensuite de l’écouler dans la filière engrais », poursuit l’élu qui va tester le dispositif durant un an.

En fonction de la perception des riverains, ces uritrottoirs pourraient être amenés à bouger, histoire de ne pas soulever une vague de critiques comme ceux installés à Paris, sur les berges de la Seine, en pleine zone touristique.

L’idée est avant tout de proposer une alternative aux très chères sanisettes, qui dans certains secteurs affichent complet les soirs de fin de semaine.

500 PV pour des pipis

« Nous avons 63 sanisettes, ouvertes gratuitement 24h/24. Elles sont autonettoyantes et cela prend parfois du temps. Nous avons aussi mis en place une vespasienne à Saint-Pierre, il va y avoir ces uritrottoirs, ce qui permet de laisser la place aux sanisettes aux femmes », avance Emilion Esnault, dont la collectivité a déboursé 25.000 euros hors taxe dans le nouveau dispositif.

Et pour ceux qui seraient encore tentés de se laisser aller sur la voie publique, il y a toujours un risque de se prendre une amende. Depuis le début de l’année, la brigade anti-incivilités de la mairie a ainsi distribué pas moins de 500 PV.