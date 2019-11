Un manifestant — F. Scheiber - Sipa

Ils ont fait un retour en force mais de courte durée. Quelque 2.000 «gilets jaunes» se sont présentés samedi au centre-ville de Toulouse, au départ de la manifestation prévue pour le premier anniversaire du mouvement. Dans ce bastion de la contestation, les forces de l’ordre n’ont mis que 20 minutes à sortir le canon à eau et les gaz lacrymogènes pour disperser les premiers attroupements.

Les incidents, sporadiques, se sont ensuite poursuivis pendant deux bonnes heures sur les boulevards. Selon le bilan définitif fourni par la préfecture ce dimanche, cet acte 53 a donné lieu à 23 interpellations et autant de gardes à vue, notamment pour jets d’objets, rébellion, outrage ou violence, et même pour « port illégal d’insigne de presse ». Des caméras ont été dégradées et des poubelles incendiées.

Il y a eu six blessés légers, dont cinq parmi les forces de l’ordre.

Pour ce dimanche 17 novembre, date exacte du premier anniversaire, les « gilets jaunes » appellent sur leurs réseaux sociaux à des rassemblements sur les ronds-points. Une nouvelle manifestation en centre-ville n’est pas exclue.