Sept ans après les tueries perpétrées le 19 mars 2012 à l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse, ce mardi matin, l’allée Monsonégo-Sandler était inaugurée au sein du jardin Michelet, en hommage à Myriam, Arié, Gabriel et Jonathan, les quatre victimes du terroriste Mohamed Merah.

« Ce jour-là, j’ai vu de mes yeux ce que les yeux d’aucun homme ne peut accepter de voir. C’est inacceptable, c’est innommable, cela ne doit pas se reproduire. Si cela continue c’est qu’on peut faire mieux », a soutenu Nicolas Sarkozy, président de la République de l’époque, présent aux côtés des familles et de la communauté juive.

Nous n’oublions pas!

Et nous agissons pour que la République soit forte face au fanatisme.

À Toulouse, 7 ans après, avec les familles, les élus , les citoyens pour inaugurer un lieu de commémoration pour Myriam, Arié, Gabriel et Jonathan.