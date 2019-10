CONCOURS Ce hêtre du Tarn, autour duquel regorgent rites et légendes, représente l’Occitanie au titre d’arbre de l’année 2019

L'hêtre de Sorèze dans le Tarn est candidat au titre de plus bel arbre de France. — Laetitia Souloumiac

A une époque pas si lointaine, les femmes enceintes venaient frotter leur ventre rebondi sur son écorce, histoire de porter chance aux futurs nouveaux nés. A Sorèze, dans le Tarn, la réputation du hêtre multicentenaire de Saint-Jammes de Bezaucelle n’est plus à faire.

Vieux d’au moins 450 ans, l’élégant fagus sylvatica représente l’Occitanie au titre de l'arbre de l’année 2019, un concours porté par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des forêts.

Ce colosse a des mensurations impressionnantes : son tronc a un tour de taille de 5,80 m, il culmine à 20 m et a cinq énormes branches. « Comme un vieillard, il a des cannes pour soutenir ses charpentières. Mais il est en très bonne santé malgré ses blessures. Ses racines sont ancrées sur un cimetière », détaille Laetitia Souloumiac.

Patrimoine végétal

C’est elle qui a décidé de présenter la candidature de ce hêtre si particulier, qui a traversé les siècles avant d’être classé « arbre remarquable » en 2016. « J’ai eu l’aval de la mairie et je me suis renseignée auprès de la société d’Histoire de Revel pour connaître les rites et légendes qui l’entourent », poursuit la Tarnaise.

Et ils ne manquent pas. Lieu de prédilection pour faire la fête, les couples de la montagne noire venaient s’entrelacer sous ses branches pour être plus féconds. « En 2006, une dame a même trouvé une bourse en cuir enterrée au pied du hêtre, il y a encore des gens qui perpétuent la tradition », assure Laetitia Souloumiac pour qui c’est un moyen de « s’intéresser au patrimoine végétal ».

Cette dernière espère que l’arbre remportera le titre symbolique, grâce notamment au public qui peut voter jusqu’au 2 décembre.