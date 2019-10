Les organisateurs de Color Me Rad ont indiqué que la sixième édition toulousaine de la course n’aurait pas lieu ce dimanche. Ils expliquent cette annulation par la présence de caravanes sur le site de La Ramée

La sixième édition toulousaine de Color Me Rad était programmée ce dimanche à La Ramée. Mais elle n’aura pas lieu. Les organisateurs de la course colorée, disputée avec lunettes et tee-shirt blanc (au départ), ont expliqué la cause de cette annulation sur leur site Internet : « Plus de 500 caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées sur la base de loisirs de La Ramée, tant sur le parcours de la course que sur la zone de festival, mais aussi sur les parkings que nous avions prévus pour votre stationnement. »

Face à cette présence, effective depuis vendredi matin, et faute de pouvoir « garantir les conditions de sécurité et d’accueil indispensables au bon déroulement de la manifestation », l’événement a tout simplement été annulé.

Réponse « dans quelques jours » pour les remboursements

Face aux nombreuses réactions suscitées par cette annonce, notamment sur Facebook, les organisateurs ont indiqué plusieurs fois avoir « engagé et perdu plusieurs dizaines de milliers d’euros ». « Nous reviendrons vers vous dans quelques jours au sujet des remboursements », promettent-ils. Le tarif normal pour un participant à la course variait de 22 à 30 euros, selon la date d’inscription plus ou moins tardive.

N.S.