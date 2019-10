FAITS DIVERS Deux jeunes de 17 ans ont été interpellés à Toulouse. Ils sont soupçonnés d’avoir braqué deux fois le même buraliste en l’espace d’un mois et de l’avoir frappé à coups de crosse

Un bureau de tabac. Illustation. — G. Varela / 20 Minutes

Deux garçons de 17 ans ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d’avoir braqué violemment et à deux reprises le même bureau de tabac de Toulouse. La première agression dans ce commerce du quartier de Rangueil a eu lieu à la mi-août 2018.

De source policière, les deux braqueurs, cagoulés et armés, ont surgi de bon matin. Comme il n’y avait quasi rien dans la caisse et qu’ils soupçonnaient la présence d’un coffre, ils ont fait agenouiller le buraliste et lui ont assené un coup de crosse sur la tête. Ils ont finalement pris la fuite en emportant un très maigre butin.

Un morceau de crosse et un ADN

Un mois après, la scène se reproduit, mais à 17 heures. Les braqueurs ont le même accoutrement et procèdent de la même manière. De nouveau, ils assènent un coup de crosse au commerçant. Mais cette fois l’arme se casse. Et le morceau retrouvé sur place permet un profilage ADN. Les policiers de la sûreté départementale identifient un premier suspect sans parvenir à mettre la main dessus. Il a finalement été arrêté récemment à Toulon (Var). Son complice présumé a été interpellé lundi, sur son lieu de travail, à Toulouse. Ce dernier n’a reconnu qu’un des deux braquages.

Les deux mineurs ont été déférés devant un magistrat ce mercredi.