ACCESSIBILITE A partir de lundi, les personnes malvoyantes et aveugles pourront avoir leur carte Pastel de Tisséo en braille. Une première en France

La carte Pastel en braille sera disponible le 16 septembre à l'agence Tisséo des Arènes. — Tisseo

Pas facile de retrouver au milieu des différentes cartes de fidélité, celle qui permet de prendre les transports en commun. Particulièrement quand on est aveugle ou malvoyant. A partir de lundi, les Toulousains souffrant d’un handicap visuel pourront demander à disposer d’une carte Pastel en braille.

« Cette initiative, on la doit à trois de nos agents qui côtoient régulièrement des usagers déficients visuels. Ils se sont dit que ce serait bien de pouvoir distinguer la carte Tisséo et aussi connaître la fin de la date de validité. Nous avons alors cherché une solution technologique simple à base d’autocollant que l’on pouvait apposer sur la carte pastel », indique Laurent Lieutaud, le directeur clientèle de Tisséo.

Le réseau recense 444 usagers déficients visuels, ainsi que 148 personnes détentrices d’une carte d’accompagnant.

Un moyen d’améliorer l’accessibilité, bien vu par l’antenne toulousaine de l’Union nationale des aveugles et déficients visuels. « Nous ne l’avons pas encore testé mais cela permet de les identifier et d’être dans une démarche d’autonomisation et d’inclusion », relève la responsable de l’Unadev de la Ville rose, Laurence Condamines-Damilano.