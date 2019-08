Un cadenas de vélo après un vol de l'engin. Illustration. — Parkalhh - PixaBay

18h30 mardi, place Saint-Cyprien à Toulouse. Un homme de 36 ans, habitant dans les parages, arrive avec un vélo pensant rencontrer l’acheteur de « son » engin mis en vente sur Le Bon Coin. Raté. Ce sont les policiers de la brigade anticriminalité qui lui tombent dessus.

Car le vélo n’est pas à lui. Il l’a volé quelques jours plus tôt dans sa propre résidence, ce qui n’a pas échappé à sa victime et voisine. Quand elle a reconnu son biclou sur le site de vente en ligne, elle a prévenu la police et monté avec elle le traquenard. Le vélo a retrouvé sa propriétaire et le voisin sans scrupule a fini la soirée en cellule de garde à vue.