FETE NATIONALE Le 14 juillet, rendez-vous à la prairie des Filtres pour écouter un parterre de stars. La veille, les festivités débuteront à la Reynerie et sur les allées Paul-Sabatier

Lors des festivités du 14-Juillet, un concert sera donné à Toulouse sur la Prairie des Filtres. — Photo B.AÏACH/Mairie de Toulouse

Une pléiade de stars seront sur la scène de la prairie des Filtres dimanche soir à l’occasion des festivités du 14-Juillet. Le soir de la Fête Nationale, les artistes du NRJ Music Tour posent en effet leurs valises dans la Ville rose.

Et le casting est costaud. Après le Stadium, les rappeurs Bifglo & Oli joueront à nouveau à domicile. A leurs côtés, Jain et la très inspirée Angèle. Gims, Pedro Capo, Bilal Hassani, le duo Vitaa & Slimane, le pianiste Yvan Cassar, et le DJ Jack Perry seront aussi de la partie. Comme l’an passé, 320.000 personnes sont attendues sur les berges de la Garonne.

Ces spectateurs pourront admirer à partir de 22h30, le feu d’artifice tiré depuis 24 radeaux au milieu de la Garonne et consacré aux comédies musicales.

🎉 Le programme des festivités du 14 juillet débute dès le 13 juillet ! La fête battra son plein autour du lac de la Reynerie avec des animations pour les enfants dès 11h et le traditionnel feu d'artifice à 22h30 ! 🎆

👉🏼https://t.co/6y91Cg9W7M pic.twitter.com/wp1rAAYure — Toulouse💛 🚴🏻‍♂️ (@Toulouse) July 11, 2019

Dès samedi, les amateurs de feu d’artifice pourront se rendre autour du lac de la Reynerie. Et pour les fans d’uniformes, rendez-vous sur les allées Paul-Sabatier le même jour, pour le traditionnel (et incontournable) bal des pompiers.