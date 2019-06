Une Toulousaine en quête de fraîcheur sur les berges de Garonne. Illustration. — T. Bordas - Sipa

« Bonjour, ici votre maire, Jean-Luc Moudenc. Je vous appelle pour vous inviter à la plus grande vigilance en cette période de canicule ». Cet appel téléphonique plutôt surprenant, 184.000 foyers toulousains l’ont reçu le mardi 25 juin entre 14h et 17h. Et, non, l’édile n’a pas mouillé sa chemise au point de décrocher 184.000 fois son téléphone en si peu de temps.

Il s’agissait d’un message préenregistré au mois d’août dernier, lors de la précédente période de canicule, et recyclé en raison de l’actualité brûlante. Cet appel, précise le Capitole, ne procède pas d’un ciblage particulier : « Les coordonnées ont été réunies via l'annuaire universel », autrement dit tous les abonnés qui figurent dans les pages blanches ou jaunes, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, l’ont reçu. Ainsi que ceux qui se sont inscrits volontairement sur le système d’alerte de la mairie.

« C’est exactement le même message qu’en août 2018, pour lequel j’ai reçu de nombreuses lettres de remerciement », explique Jean-Luc Moudenc (LR).

Mais si certains sont touchés par cette bienveillance, il y en a d’autres que le message de prévention canicule a fait suer. En particulier des militants et un élu écologistes qui voient dans ce message massif un moyen pour le maire, toujours pas officiellement candidat à sa succession, de peaufiner son image.

Dites, les amis qui habitez dans d'autres villes que Toulouse : chez vous aussi on diffuse un message enregistré de votre maire dans le cadre du plan canicule ? https://t.co/bQSmq9qNEd — Régis Godec (@RegisGodec) June 25, 2019

L’intéressé balaie la polémique d’un revers de main. « J’espère que mon message leur a causé moins d’émotion que la canicule elle-même », ironise-t-il.