Insultes et coups. Ce jeudi, à l’aube, un couple de jeunes Toulousains a croisé sur sa route une bande de filles éméchées. Les victimes étaient devant un bar de la rue de l’Industrie, en centre-ville, quand le trio s’est mis à les insulter, sans motif.

Selon la police municipale, qui a procédé aux interpellations, la jeune femme ciblée a été jetée au sol et rouée de coups. Son ami a tenté de s’interposer et a récolté griffures et coups de poing. Les trois mises en cause, âgées de 21, 22 et 29 ans, ont été conduites au commissariat central de Toulouse où elles étaient toujours en garde à vue jeudi après-midi. Le couple a déposé plainte et l’enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale.