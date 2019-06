CANICULE La journée de jeudi sera la pire de cet épisode de canicule à Toulouse. Et beaucoup seront tentés de faire trempette dans les jets d’eau et fontaines. Mais, au fait, est-ce autorisé ?

Mercredi 26 juin 2019, en pleine alerte canicule, aux jets d'eau du square De Gaule, à Toulouse. — H. Menal - 20 Minutes

La température pourrait atteindre les 41 °C ce jeudi à Toulouse. Et sans vent.

Les fontaines et jets d’eau sont des sources de rafraîchissement bien tentantes.

On vous dit ce que vous pouvez y faire ou pas.

« On pourrait atteindre les 41°C par endroits et surtout il n’y aura plus de vent, ce qui accentuera le ressenti de chaleur ». Pascal Boureau, prévisionniste à Météo France, assure que les Toulousains vivront ce jeudi la pire journée de cet épisode de canicule.

Ce mercredi déjà, où il a fait plus de 36°C en pleine fièvre des soldes, beaucoup se sont agglutinés au niveau des points d’eau. Et en particulier du « spot » des jets d’eau du square de Gaule où les bancs étaient plutôt « chers » pour les parents qui ont consenti, et non à autoriser, leurs pitchouns à sautiller ou carrément se doucher dans les imprévisibles gerbes d’eau.

Les grands enfants ne se sont pas fait prier non plus comme Valentine et Yéléna, trois étudiantes plus adeptes que des soldes. « En fait, on revenait du marché de Jeanne-d’arc [Cristal] et on visait le jet d’eau de Wilson [qui ne fonctionne pas] mais on a bien fait de pousser jusqu’ici », raconte Yéléna sur son banc, profitant du vent qui rabat les gouttelettes sur elle, façon brumisateur. « Franchement ! C’est plus qu’agréable », assure Valentine, plus téméraire, qui sort carrément des jets d’eau.

Juste à côté des étudiantes, un panneau est pourtant explicite : « NE PAS JOUER AVEC LES JETS D’EAU ». « Franchement on s’en fiche, ils ont qu’à installer des brumisateurs », décide Yéléna. Alors prend-elle beaucoup de risque à se rebeller ainsi contre la consigne ? Pas vraiment.

« Oui, on peut se mouiller visage et corps aux jets d’eau, il n’y a pas de problème », assure Marie-Pierre Chaumette, adjointe aux Espaces verts.

Et se baigner ? « La baignade dans les fontaines est interdite pour des raisons d'hygiène et de sécurité», répond le Capitole . La tolérance canicule ne va donc pas jusqu'au plongeon.

Attention l’eau n’est pas potable

Les étudiantes et les enfants sont donc dans les clous. Tout comme « Chouquette », qui trempe sa casquette et se la verse sur la tête du côté de la Fontaine de la Trinité, avant de s’asperger le torse. « Je suis Breton, et là je morfle vraiment », lance-t-il avant de reprendre sa route.

D’accord donc pour l’humidification, voire l’immersion éclair. Mais en aucun cas, il ne faut boire aux fontaines ou aux jets d’eau. « L’eau n’est pas toujours potable », prévient Marie-Pierre Chaumette. Pour se déshydrater, il existe une carte interactive, qui mérite d’être connue, des bornes potables de Toulouse. On vous la glisse en bonus, c’est le moment ou jamais.